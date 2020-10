Tuttestorie di letteratura, 15° edizione a Cagliari

Prende il via mercoledì 21 ottobre il 15° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi, “CORPO A CORPO. Racconti, visioni e libri dentro e fuori di me”, che si svolgerà a Cagliari, per la prima volta, negli spazi di Sa Manifattura.

Protagonisti della giornata di apertura aperta al pubblico sono: Katy Couprie, Anna Fascendini, Parwaneh Frei, Monica Serra, Marta Pala, Giulia Vacca e Andrea Pau Melis Bruno Tognolini, Susi Danesin, Cristina Bellemo, Lorenzo Monaco (Tecnoscienza), Martina Sarritzu, Riccardo Gazzaniga, Francesca Amat e Andrea Pau.

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE

L’inaugurazione sarà alle ore 17 nelle OFFICINE POETICHE di Sa Manifattura con Dizionario folle del corpo, una mostra delle tavole originali dell’omonimo libro di illustrazioni dell’artista Katy Couprie, che racconta il corpo umano in tutti i suoi aspetti mescolando l’anatomia alla poesia, le azioni alle emozioni, i modi di dire alle citazioni letterarie.

Le tavole sono nate da una passione innata per l’anatomia del corpo umano e dal fortunato incontro tra l’artista e le collezioni dell’Istituto di Anatomia umana dell’Università di Bologna, dove la Couprie ha svolto per anni gli studi preparatori per la realizzazione delle tavole.

La sua ricerca unisce, in una varietà di sguardi personali e registri artistici differenti, il rigore dell’osservazione scientifica alle possibilità immaginifiche del linguaggio e del segno grafico.

Le raffinate tavole originali, realizzate sperimentando tecniche differenti come incisioni, disegni, schizzi e fotografie, restituiscono il corpo nella sua totalità e complessità, interiore ed esteriore, raccontando gli organi, i muscoli e le ossa, ma anche le risate, le lacrime e i baci. Così la mostra permette a piccoli e grandi visitatrici e visitatori di riflettere sul proprio corpo e guardarsi dentro da molto, molto vicino.

Alle 18 Katy Couprie, presentata da Ilaria Tontardini (Associazione Hamelin) sarà protagonista (LARGO PIEDE CHE SCENDE N° 1) di un incontro con il pubblico, trasmesso anche in diretta streaming, cui potranno comunque accedere fino a 100 adulti. Prenotazioni sul sito www.tuttestorie.it.

Alle 16:30, in VIALE BRACCIO DESTRO N° 5 A CORPO LIB(E)RO, un’azione performativa a coppie per piccoli e adulti (alle 16,30 da 18 a 36 mesi con un adulto e alle 18 da 0 a 18 mesi con un adulto) a cura di Anna Fascendini (Scarlattineteatro) con Parwaneh Frei, Monica Serra, Marta Pala e Giulia Vacca, frutto di una partnership fra Tuttestorie, Campsirago Residenza, Sardegna Teatro, Autunno Danza e Is Mascareddas.

Nel TUNNEL, fra Piazzale Corpo a Corpo e la Piazza dei Cinque Sensi, si apre SIAMO A PEZZI, una installazione collettiva, ideata e prodotta dal Festival Tuttestorie, con la collaborazione di Evelise Obinu e Francesca Madrigali, il tappeto sonoro di rumori del compositore Simon Balestrazzi e una filastrocca di Cristina Bellemo.

Si tratta di un racconto visivo di un “corpo collettivo” formato da dettagli fotografici di parti del corpo donate dal pubblico grazie a una call lanciata in questi mesi sui social. Rughe, pieghe della pancia, finestrelle fra i denti, ascelle, nei, cicatrici, ginocchia e tante altre parti di noi che giocano con la variante sul tema, con le forme tutte diverse dei nostri occhi e nasi.

La giornata inizierà a Sa Manifattura alle 08:45 con NAS@BREAKFAST – Colazione con l’autore, un appuntamento realizzato in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission.

In VIALE BRACCIO DESTRO N° 6 con lo sceneggiatore e autore di libri per ragazzi Andrea Pau Melis gli studenti dei corsi di alta specializzazione in animazione 2D incontrano gli illustratori, animatori e creativi ospiti del Festival Tuttestorie, prendendo parte a nuovi momenti di formazione specialistica, in una strategia che mette in connessione i giovani talenti e i grandi professionisti del settore, promuovendo l’isola anche attraverso il videogame, le graphic novels e le forme ibride di creazione audiovisiva multipiattaforma.

Alle 9:30 Katy Couprie sarà in VIA PIEDE CHE SALE N° 1 per partecipare con gli studenti del liceo artistico coinvolti nel progetto PRO.PIL.E.I./Fai Tu il Festival Tuttestorie, al workshop CORPO IN MOVIMENTO.

Nel programma della giornata anche 14 incontri con le classi di Cagliari, Gonnesa, Tortolì, Lanusei, Carbonia, Gonnesa, Villacidro, Paulilatino, Sestu, Domusnovas e Musei distribuiti fra le scuole e le piattaforme digitali con Bruno Tognolini, Susi Danesin, Cristina Bellemo, Lorenzo Monaco (Tecnoscienza), Martina Sarritzu, Riccardo Gazzaniga, Francesca Amat e Andrea Pau.