Trento e Patrignani svelano i segreti di eroi e supereroi

I segreti di eroi e supereroi svelati da Francesco Trento e Leonardo Patrignani: martedì 3 novembre per Éntula online.

Da Toy Story agli Avengers, da Harry Potter all’epica: come riconoscere i personaggi e le strutture comuni a ogni storia! Lo spiegano Francesco Trento e Leonardo Patrignani che hanno scritto a quattro mani “No spoiler – La mappa segreta di tutte le storie” (De Agostini, 2020).

Viste le nuove restrizioni l’incontro sarà trasmesso in streaming martedì 3 novembre dalle ore 18 alle 19 sulla pagina Facebook del Festival Éntula.

Il libro – Che cos’hanno in comune il tema in classe in cui racconti le tue vacanze, il ritorno di Ulisse a Itaca, le Instagram stories e l’appuntamento con la persona per la quale hai una cotta? Sono tutte storie, più o meno conosciute.

E ogni buona storia, in dall’alba dei tempi, segue delle regole precise e si regge su un’impalcatura invisibile. Ecco perché in tutte queste vicende ci sono sempre eroi o eroine destinati a vivere un’avventura, ma anche mentori, alleati, nemici, sfide da superare, addestramenti, prove con poste in gioco sempre più alte e duelli all’ultimo sangue (sì, anche in amore!).

Un viaggio straordinario alla scoperta di tutti i segreti custoditi dagli autori di film, romanzi e serie tv, ma anche uno strumento prezioso per svelare, dalla mitologia alla nostra vita quotidiana, gli elementi ricorrenti dietro alla costruzione di ogni grande storia.

Gli autori – Scrittore e sceneggiatore, Francesco Trento ha pubblicato “La guerra non era finita” (Laterza, 2014) e, con Aureliano Amadei, “Venti sigarette a Nassirya” (Einaudi, 2005), di cui ha scritto anche la sceneggiatura per il cinema (miglior film al Festival di Venezia 2010, sezione «Controcampo»).

È autore di molti documentari, tra cui Matti per il calcio, Stessa spiaggia, stesso mare, Crazy for football e la docufiction Brothers in Army. Con Franco Fracassi ha scritto e diretto “Zero”, inchiesta sull’11 settembre. Dal 2005 gioca nella Nazionale italiana scrittori, dove ha realizzato più di 100 gol.

Nato a Moncalieri, Leonardo Patrignani è stato il cantante e principale compositore di una heavy metal band chiamata BEHOLDER (con il nome d’arte Patrick Wire) che ha pubblicato tre dischi.

Nel 2005 Leonardo ha iniziato a studiare come attore e doppiatore, diventando doppiatore professionista e prestando la voce per diversi celebri videogiochi come Call of Duty e Assassin’s Creed 2. Dal 2009 al 2012 Patrignani è stato anche il commentatore ufficiale degli eventi offline di EA Sports per il titolo cacistico FIFA, la simulazione di calcio più popolare al mondo.

Nel 2011 ha firmato un contratto con Mondadori per la pubblicazione della sua saga “Multiversum”, i cui i diritti sono venduti in 24 Paesi, tra cui Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, America Latina, Turchia e Australia.

Per fare un albero ci vuole un libro– Alla domanda “Su quale supporto leggi?” del questionario Éntula 2019, il 70% ha risposto di preferire i libri di carta. Questo ha indotto gli organizzatori a cercare un modo per attenuare l’impronta ecologica della passione, senza rinunciare ai libri di carta. Per questo, Lìberos si impegna a piantare nel 2021 un albero per ogni libro venduto durante gli eventi Éntula 2020.