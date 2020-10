Stefano Boeri, rinviata la mostra causa covid

Rinviata la mostra di Stefano Boeri alla Stazione dell’Arte causa covid. Domenica 1° novembre la diretta su facebook

La Fondazione Stazione dell’Arte comunica che, a pochi giorni dall’inizio dell’allestimento della mostra “Sii albero”, a cura del direttore Davide Mariani e di Stefano Boeri Architetti, l’incertezza e le difficoltà logistiche generate dalla pandemia hanno portato alla sofferta scelta di rinviare la realizzazione della mostra a data da destinarsi.

In attesa dell’apertura della rassegna, domenica primo novembre alle ore 18:30, sul canale Facebook Stefano Boeri Architetti, si terrà una diretta nella quale l’architetto Boeri e Davide Mariani spiegheranno i motivi del rinvio dell’inaugurazione e dialogheranno in merito ad alcuni aspetti significativi del progetto.

Il museo resterà comunque aperto e si potrà visitare il riallestimento della collezione permanente, inaugurato la scorsa estate, e il Museo a cielo aperto “Maria Lai”.

«L’attuale situazione, purtroppo, non ci consente di continuare a lavorare in serenità per l’apertura della mostra “Sii albero” alla Stazione dell’Arte – dichiara Davide Mariani, direttore del museo – Si tratta di un progetto molto ambizioso che ripercorre, per la prima volta in Sardegna, il lavoro e la filosofia di Stefano Boeri in dialogo con le opere e la poetica di Maria Lai, attraverso tre momenti interrelati tra loro: l’esposizione nella nuova project room del museo, l’installazione realizzata nel parco e la mostra negli spazi della ex rimessa del treno.

«Dopo un’attenta analisi, e alla luce anche delle nuove disposizioni del Dpcm emanato dal governo – continua Mariani – abbiamo deciso di rinviare l’inaugurazione a data da destinarsi. Ciononostante, il museo resterà regolarmente aperto e continueremo a portare avanti questo e altri progetti, sia in presenza che sul web.

Gli incredibili risultati che la Stazione dell’Arte ha ottenuto durante i mesi del primo lockdown, che hanno confermato il museo come l’istituzione sarda più seguita sui social grazie al format #ProssimaFermata, ci incoraggiano a continuare, malgrado le difficoltà, in questa direzione, con l’intento di mantenere vivo lo spirito che contraddistingue il museo, quello di un luogo di incontri e scambi, arrivi e partenze.»

Diretta facebook

Stefano Boeri e Davide Mariani in dialogo

1° novembre ore 18:30

Link: https://www.facebook.com/StefanoBoeriArchitetti