Sotto questo cielo, teatro all’aperto a Cagliari

SOTTO QUESTO CIELO – Stagione di teatro all’aperto, giù il sipario. L’atto finale, sabato 17 ottobre.

Si conclude la rassegna d’inizio autunno targata Cada Die Teatro, allestita nella Corte della Vetreria di Pirri, certamente nel totale rispetto delle norme anti-Covid.

Per la chiusura spazio ai bambini e alle loro famiglie alle 20.30 andrà in scena IL RESPIRO DEL VENTO, recente produzione di Cada Die Teatro, di e con Mauro Mou e Silvestro Ziccardi, regia e collaborazione alla drammaturgia di Alessandro Lay (musiche originali di Mauro Mou, Matteo Sanna, Silvestro Ziccardi; luci e suono di Matteo Sanna; la realizzazione delle canzoni è di Andrea Serra; la realizzazione delle scene di Emiliano Biffi, Mario Madeddu, Francesca Pani, Marilena Pittiu; infine contributo alla realizzazione dei costumi Ilaria Porcu; organizzazione di Tatiana Floris).

La storia di un ragazzo, Alizar, che, cercando la pioggia, perse se stesso e della sua amata che infine lo ritrovò comunque seguendo il suo ultimo respiro.

“C’era una volta il popolo degli uomini blu. Vivevano vicino a un grande lago così limpido che sulla sua superficie potevi vedere galleggiare le nuvole, le foglie, le stelle e i sassi bianchi del fondo. Certe sere il cielo si rifletteva sull’acqua e colorava il villaggio e i suoi abitanti d’azzurro e di blu. Ma un anno smise di piovere e il lago si prosciugò”.

“Guarda il cielo Alizar, il nostro lago ora è lassù, ma tu dovrai riportarlo quaggiù”, disse l’anziano del consiglio affidando al giovane un compito: cercare la pioggia e riportare il lago sulla terra.

“Sotto questo cielo” è organizzata da Cada Die Teatro con il sostegno del Mibact oltre che della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura) e con il patrocinio del Comune di Cagliari (Assessorato alla Cultura) e della Municipalità di Pirri.

Biglietteria e prenotazioni

Tel 328 2553721 – 070 565507 – 5688072; e-mail: biglietteria@cadadieteatro.com

Per “Il respiro del vento”: biglietto unico € 6

La biglietteria della Vetreria (via Italia, 63) aprirà nel giorno dello spettacolo alle 19.30.

Le prenotazioni, raccomandate, in ottemperanza alle norme vigenti anti-Covid scadono alle 12 del giorno dello spettacolo. Inoltre gli spettatori dovranno indossare la mascherina in ingresso e in uscita e durante eventuali spostamenti dal posto occupato.

www.cadadieteatro.com