Sophie Lamour omaggia Magdalena Guerra

In occasione della ricorrenza di Halloween, che purtroppo non si potrà festeggiare a Triora, a causa delle normative anticovid-19, l’attrice di teatro genovese Sophie Lamour ha prodotto un video per un personale tributo a una delle donne che, in occasione del famoso processo del 1587, venne arrestata con l’accusa di stregoneria: Magdalena Guerra.

È un testo toccante, scritto e interpretato da un’artista che da sempre ama l’antico borgo delle streghe. Il testo sottolinea il dramma di una donna che venne portata via dalla sua casa, abbandonata da tutti e accusata di reati terribili, come l’infanticidio e cannibalismo.

Sophie Lamour, inoltre, insieme allo studio fotografico DaruMa Photo e Genova Dreams, associazione di promozione sociale, sta producendo un calendario dedicato alle Streghe di Triora. Ai nostri microfoni, l’attrice dichiara:

“In un’epoca come quella che stiamo vivendo, ovvero di oscurantismo e paura del prossimo, è un modo di ricordare di rimanere umani e solidali nonostante la lontananza forzata”.

Christian Flammia