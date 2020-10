Sonata per tubi è uno spettacolo di circo contemporaneo che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia.

“Ogni cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: sia gli attrezzi di circo, che il palco, che noi stessi”.

Ha inizio il concerto: pezzi di tubo che volano vanno a comporre un contrabbasso e un violoncello. La musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Louis Armstrong. Poi arriva lei: una ragazzina di tredici anni, principessa moderna, che sconvolge ogni armonia.

Il mito principale degli adolescenti di tutto il mondo è quello dell’eroe. In ogni adolescente c’è, nella fantasia, nei pensieri e nelle zone più profonde dell’animo, l’esigenza di fare qualcosa di eroico, di particolare, che sia al di fuori della quotidianità per diventare adulti.

Il circo alimenta la follia dell’ensemble in contrappunto con clave che diventano sax e con diaboli sonori. Ne consegue un crescendo di canti polifonici a tre voci, di danze e prove di coraggio, musicali e circensi, che condurranno ad un rituale finale per il passaggio dall’adolescenza alla vita da adulto. Il pizzicato del clown musicale fa trasparire l’anima degli attori che con un linguaggio universale e accessibile a tutti, si incontrano e si scontrano nel magico gioco della vita.

Tecniche di circo: Palo cinese, Acrobatica, Verticalismo, Manipolazione di oggetti, Giocoleria con Diabolo e Clave

Strumenti musicali utilizzati: Basso Tubo, Tuboncello, Tubiolino, Mini-tubo, Clavax (clava/ sax), Diabolofono (diabolo sonoro), Hula-Hop sonoro, Palo sonoro

Adatto a Tout Public (tutte le età)

durata: 60 minuti

LA COMPAGNIA NANDO E MAILA

Impresa di produzione di Circo Contemporaneo riconosciuta e sostenuta dal MIBACT

La Compagnia Nando e Maila è una compagnia di Circo Contemporaneo che opera dal 1997. Collabora con diverse associazioni e coop. teatrali, circuiti regionali multidisciplinari, amministrazioni comunali, scuole, promuovendo spettacoli, letture, corsi di aggiornamento e laboratori. Attori, musicisti e artisti di circo, Nando e Maila sono tra i primi a fondare una compagnia di Circo Contemporaneo che sperimenta la commistione dei linguaggi quando ancora in Italia non c’era, né un vero movimento di Circo Contemporaneo, né scuole di circo. Ciò ha determinato un approccio alla ricerca assolutamente originale, innovativo e personale, mettendo in gioco l’esperienza fatta negli ambiti di provenienza (musica, teatro e danza) piuttosto che una formazione accademica circense. La fusione dei linguaggi è riconoscibile nei personaggi in scena che suonano musica e articolano tecniche circensi in quel tentativo che rende sostanzialmente inutile la necessità di tracciare dei confini.

Per noi la musica dal vivo ha un ruolo poetico chiave, cerchiamo di fondere l’azione circense con l’esecuzione musicale, in un gesto unico, e proponiamo una drammaturgia comprensibile, trasversale e accessibile ad un pubblico più eterogeneo possibile.

Nel 2011 la Compagnia fonda la Scuola di Circo Ludico Educativo “ARTinCIRCO” ad Ozzano dell’Emilia.

Dal 2016 la Compagnia cura la direzione artistica della Rassegna di Circo Contemporaneo “Dulcamara Circus”. La Rassegna mira a proporre una linea poetica in sintonia con la nostra ricerca che vuole valorizzare le arti performative e la fusione dei linguaggi. L’obiettivo è quello di creare un’offerta culturale innovativa sul territorio dove opera la nostra Associazione (Ozzano dell’Emilia e comuni limitrofi).

Dal 2018 la Compagnia Nando e Maila viene riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come impresa di produzione di Circo Contemporaneo.

Dal 2018 la Compagnia cura la direzione artistica del Festival di Circo Contemporaneo “ARTinCIRCO Festival” un altro appuntamento annuale sul territorio di Ozzano dell’Emilia.

Le produzioni in repertorio della compagnia sono “Kalinka” e “Sconcerto d’Amore” che dal 2004 ad oggi, hanno realizzato oltre 1000 repliche in Italia e all’estero, sia in rassegne teatrali, che nell’ambito di Festival nazionali ed internazionali.

Ultime Stagioni Teatrali italiane

Teatro della Tosse di Genova

Teatro Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga (SI)

Teatro Sociale di Cittadella (PD)

La Città del Teatro di Cascina (PI)

Sala Snaporaz di Cattolica (RN)

Piccola Scuola di Circo di Milano

Teatro Sociale di Palazzolo sull’Oglio (BG)

Cantieri Teatrali Koreja di Lecce (LE)

Teatro Civico di Chivasso (TO)

Teatro F. Tagliavini di Novellara (RE)

Teatro Paolo Giacometti di Novi Ligure (AL)

Teatro Annibal Caro di Civitanova Marche (MC)

Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina (VI)

Teatro Sociale di Busto Arsizio

Teatro Le Muse di Flero (BS)

Teatro Nuovo di Varese

Teatro Comunale G. Verdi di Lonigo

Teatro Vittorio Alfieri di Asti

Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese

Teatro Curci di Barletta

Civico Teatro Milanollo di Savigliano (CN)

Teatro delle Briciole di Parma

Teatro Sperimentale di Ancona

Teatro Misa di Arcevia (AN)

Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto (BO)

ITC Teatro di San Lazzaro di Savena (BO)

Teatro Iride di Petritoli (FM)

Conservatorio Campiani di Mantova

Teatro comunale di Ruvo di Puglia (BA)

Casa del Teatro Ragazzi di Torino.

Teatro dell’Antoniano di Bologna

Teatro Garibaldi di Bisceglie (BA)

Teatro Giordano di Foggia

Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno (BO)

Teatro Comunale di Albaredo d’Adige (VR)

DIM Teatro Comunale di Castelnuovo del Garda (VR),

Teatro Comunale di Ceglie Messapica (BR)

Teatro Boni di Acquapendente (VT)

Teatro Tor Bella Monaca di Roma,

Teatro Auditorium Concordia di Pordenone

Teatro Le Serre di Grugliasco (TO)

Arena del Sole di Ragazzola di Roccabianca (PR)

Teatro Multisala 900 di Cavriago (RE)

PalaBrescia, Brescia

Palanoir di Courmayeur (AO)

Teatro Civico di Sassari

Stagioni Teatrali estere

Salle Jeanne D’Arc di Saint Etienne (Francia)

Espace Malroux Chambery (Francia)

Teatro Bastero Andoain (Spagna)

Palais des Congres Evian (Francia)

Salle des Festivites Ginevra (Svizzera)

Theatre Communale Savines le Lac (Francia)

Espace La bonne fontaine Folcalquier (Francia)

Salle des spectacles Argentières la Bessée (Francia)

Salle des spectacles Risoul (Francia)

Auditorium Montgenevre (Francia)

Salle des fêtes St Colomb de Lauzun (Francia)

Salle de fete du Lignon Vernier (Svizzera)

Salle du Mont Favy Les Carroz (Francia)

Auditorium Gilles la Rocque Curchevel (Francia)

Espace Le nouveau monde Fribourg (Svizzera)

Festival italiani

FESTIVAL MAGIE AL BORGO Costa di Mezzate (BS)

FESTIVAL CIVITANOVADANZA Civitanova Marche (MC)

FESTIVAL CAFFEINE Merate (LC)

FESTIVAL VICOLI Rivolta d’Adda (CR)

CUNTI E RACCONTI Borgo Velino (RI)

A LEVAR L’OMBRA DA TERRA Provincia di Bergamo

MOSTRAMERCATO di Pisogne (BS)

TEATRI D’ARREMBAGGIO Lido di Ostia

ARTINSCENA Provincia di Modena

BE POPULAR Vicenza

LA STRADA WINTER Brescia

TRANI SUL FILO Trani (BAT)

L’ULTIMAPROVINCIA Provincia di Piacenza

CIRCUMNAVIGANDO Genova

LAMEZIA SUMMER TIME Lamezia Terme (CZ)

GIFFONI FILM FESTIVAL Giffoni Valle Piana (SA)

WORLD DANCE MOUVEMENT Castellana Grotte (BA)

STRAFESTIVAL Colle Corvino (PE)

ASFALTART Merano (BZ)

LA LUNA NEL POZZO Caorle (VE)

MIRABILIA Fossano (CN)

VEREGRA STREET FESTIVAL Montegranaro (FM)

SCENICA FESTIVAL Vittoria (RG)

SALENTO BUSKERS FESTIVAL Provincia di Lecce

URSINO BUSKERS FESTIVAL Catania

MAST FESTIVAL Cardano al Campo (VA)

FESTA DELLA LUNA Ostuni (BR)

BIBLIOFEST Provincia di Bergamo

FESTIVALOVE Scandiano (RE)

LE FIERE DEL TEATRO Sarmede (TV)

FESTIVAL VOILÀ Feltre (BL)

CUCU FESTIVAL Altopiano d’Asiago (VI)

VALDEMONE FESTIVAL Pollina (PA)

FESTIVAL ESPRESSIVAMENTE Barcellona P. d. G. (ME)

FESTIVAL VARESE IN STRADA Varese

FESTIVAL SIRIDE Brugherio (MB)

FESTIVAL QUO VADIS Monterotondo Marittimo (GR)

FESTIVAL CIRCONFERENZE Rho (MI)

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA Torino

FESTIVAL LA STRADA Brescia

FESTIVAL ARTISTI IN PIAZZA Pennabilli (RN)

FESTIVAL CÒ I PIÈ DESCALSI Vascon (TV)

BAJOCCOFESTIVAL Albano Laziale (RM)

FESTIVAL FANTASTICHE VISIONI Ariccia (RM)

FESTIVAL MERCANTIA Certaldo (FI)

FESTIVAL ODISSEA Verolavecchia (BS)

FESTIVAL LE STRADE CHE RIDONO Molfetta (BA)

FESTIVAL SOGNI A SPAZI APERTI Pompu (OR)

FESTIVAL ARTI COMICHE S.Terenzio (SP)

FESTIVAL RATATAPLAN Lessona (BL)

FESTIVAL DALL’ISOLA DELL’ISOLA DI UNA PENISOLA Carloforte (CA)

FESTIVAL VISIONI Marciano della Chiana (AR)

Festival esteri

FESTI’MOMES Saint Etienne (F)

MUSICALARUE Luxey (F)

VOLATIRITORMES Santa Marta de Tormes (E)

MALLEMORT DESOUS DESOUS Mallemort (F)

NUITS D’ETÈ 2018 Thezac (F)

L’HUMOUR DES NOTES Haguenau (F)

LA RUE DES ARTISTES Saint Chamond (F)

LES JEUDIS DE PERIGNAN Perpignan (F)

SAMBA RE-PERCUSSION Monleon-Magnoac (F)

WALDSTOCK Steinhausen (CH)

MOSTRA DE PALLASSOS Y PALLASSAS Xirivella (E)

FESTIVAL IKUSZIRKUS Andoain (E)

LA SEMAINE DU CIRQUE Vernier (CH)

ULICNI SVIRACI Novi Sad (SRB)

SPANCIR FEST Varazdin (HR)

BASTID’ART Miramont de Guyenne (F)

LA MAR DE CIRK (E)

KIDELIRES La roque d’Antheron (F)

FESTIVAL DU CIRQUE Pitres (F)

ARTISTI DI STRADA Ascona (CH)

FESTIVAL IDEKCLICK (F)

SAGUNT A ESCENA OFF Sagunto (E)

PLACE A LA RUE Istres (F)

LES GEORGES Fribourg (CH)

ULICA Kracow (PL)

LES ZACCROS D’MA RUE Nevers (F)

LES ITALIENNES DE CLISSON Clisson (F)

KLOVNBUF CARAVANA Izla, Murska Sobota (SLO)

ESCALES D’AILLEURS Plaisir (F)

FIT AL CARRER Vila Real (E)

KLOVNBUF Ljubljana (SLO)

FIRA TARREGA Tarrega (E)

PALP FESTIVAL Martigny (CH)

CHAMOROUSSE EN PISTE Chamrousse (F)

LES ARTS DANS LA RUE Strasbourg (F)

ARCA Aguilar de Campoo, (E)

AU BONHEURE DES MOMES Le Grand Bornand (F)

AU PAYS DES ENFANTS Chateau d’Oex (F)

URBAKA Limoges (F)

SEMENTES Cascais, Montemor o Novo (P)

FIRA MEDINERRANÌA DE MANRESA Manresa (E)

KUNSTEN OP STRAAT Almelo (NL)

OLALÀ Lienz (A)

CHALON DANS LA RUE Chalon sur Saone (F)