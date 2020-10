Ieri mattina, a Santa Teresa di Gallura (SS), i Carabinieri della locale stazione, dando corso ad una richiesta di arresto pervenuta dal servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, hanno arrestato M.N., cittadino rumeno di 51 anni, residente in quel comune e titolare di un’impresa edile, poiché condannato definitivamente per un furto commesso nel proprio paese nel 1990.

L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Sassari, dove resterà a disposizione del presidente della corte d’appello di Sassari per i previsti adempimenti di legge.