L’evento: “Sa Tzuccada de su fumu”

Dalla Sardegna al Trentino e al Veneto con un’esilerante pièce teatrale. La compagnia dei Barbariciridicoli, il prossimo fine settimana, sarà nella terra dei laghi e delle valli per proporre a un vasto pubblico una delle sue ultime opere, “Sa tzuccada de su fumu!”, commedia bilingue (sardo e italiano), inedita e originale, della Compagnia, con gli esilaranti personaggi di:

Tzia Peppanna Culimanna (Michael Lai);

Bobbore Preda Ischippiumeda (Roberto Piredda);

Tottoni Braghetta (Mattea Cherubini);

Virzinia Maindabidu (Angela Vitali).

La regia è di Tino Belloni e l’aiuto regia di Claudia Brau.

“Siamo molto emozionati – commenta il regista Tino Belloni – di proporre oltre Tirreno un’opera che presenta sul piano teatrale l’esperienza del viaggio, regalando un punto di vista originale a un pubblico che, opportunamente distanziato e nel rispetto delle prescrizioni, godrà della simpatia e della spontaneità dei nostri personaggi. Siamo felici di ripartire con i nostri spettacoli nella penisola, con la visita agli amici del Trentino e del Veneto, regioni dove c’è una forte presenza di nostri conterranei”.

Le date

Venerdì 23 ottobre a Vicenza all’auditorium dei Carmini, sabato 24 alle 16:30 a Bolzano, nella sala teatrale della Chiesa del Santo Rosario, e domenica 25 a Mestre, alle 18:00, al Teatrino della Chiesa di Santa Rita.

L’attività della Compagnia teatrale gode del contributo istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna. Gli spettacoli del 23, 24 e 25 ottobre sono patrocinati e finanziati dai Circoli dei Sardi di Vicenza, Bolzano e Mestre e dalla FASI (Federazione delle associazione sarde in Italia).

L’ingresso è gratuito.

La commedia

Sa Tzuccada de su fumu! (La partenza del fumo!) è il primo episodio delle vicissitudini turistiche di una bizzarra ed esilarantissima coppia di coniugi sardi, Tzia Peppanna Culimanna e Bobbore Preda Ischippiumeda, interpretati da un duo consolidato di attori della Compagnia, quali Michael Lai e Roberto Piredda. In viaggio per il mondo, Bobbore e Peppanna, ci faranno scoprire paesi, città, luoghi e personaggi diversi, presentati attraverso gli occhi stralunati e irresistibilmente strabici di chi è tutt’altro che avvezzo a itinerari turistici e culturali, ma che proprio per questo ne coglie genuinamente e rusticamente lo splendore.

In questa loro prima commedia, Peppanna e Bobbore affrontano le disavventure del loro tardivo viaggio di nozze in quel di Venezia, alle prese con gondole, ponticelli e piccioni, in una cornice “romantica” che fa da contrasto alla rusticità concreta e paesana dei due protagonisti.

Tipicamente popolane anche le caratteristiche di un’altra singolare accoppiata dello spettacolo: gli spassosissimi Tottoni Braghetta, un inquieto e pruriginoso soggetto pastorale, interpretato da Mattea Cherubini, e Virzinia Maindabidu (Virginia Mainehavisto), pudica e riottosa zittella, interpretata da Angela Vitali.

Con l’allestimento di questa nuova e inedita opera teatrale, I Barbariciridicoli rinnovano il proprio impegno per la tutela e la valorizzazione della lingua sarda attraverso una nuova commedia popolare, basata sull’umorismo e l’ironia e che, al fine di veicolare comprensibilmente a un pubblico vasto la proposta della lingua sarda, ricorre a una sperimentale contaminazione linguistica, ovvero un creativo impasto tra il sardo e l’italiano, permettendo a tutti di comprendere la narrazione dello spettacolo e di apprezzarne l’umorismo.

La Compagnia Teatrale dei Barbariciridicoli

Fondata nel 1993 e riconosciuta nel 2000 come Compagnia professionale dalla Regione Sardegna, ha sede a Ottana in provincia di Nuoro, è una delle più importanti realtà teatrali della Sardegna e si contraddistingue per una produzione orientata prevalentemente sul teatro comico, spesso impegnato su importanti tematiche sociali, attraverso la messinscena di testi originali, frutto della ricerca teatrale condotta dalla Compagnia attraverso il lavoro sull’improvvisazione teatrale.