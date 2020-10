Oristano. Scuola civica di musica: fino al 15 novembre le iscrizioni per l’anno scolastico 2020

Oltre ai consueti corsi di pianoforte, flauto, violino, chitarra classica, chitarra elettrica, basso, batteria, clarinetto, sassofono, canto lirico, canto moderno, tromba, canto corale, violoncello, contrabbasso, fisarmonica, propedeutica, propedeutica strumentale di base, launeddas e organetto diatonico, ci si può iscrivere ai laboratori “Nati per la musica” e “Anch’io ascolto, canto e suono”.

“Il laboratorio “Nati per la musica” è per i bambini da 0 a 3 anni – spiega l’Assessore alla Cultura del Comune di Oristano Massimiliano Sanna -. Si tratta di un laboratorio in cui la musica è intesa come fonte di benessere e come una buona pratica per lo sviluppo nei bambini delle capacità di ascolto e di osservazione. La scienza dimostra che le esperienze musicali nei primi anni di vita sono fondamentali per un ottimale sviluppo complessivo dell’individuo”.

“Il laboratorio “Anch’io ascolto, canto e suono” è dedicato alla musicoterapia e suonoterapia per soggetti disabili – precisa l’Assessore Sanna -. È un laboratorio per bambini e giovani attraverso il quale le esperienze sonore e musicali divengono gratificanti strumenti per l’espressione e la comunicazione non verbale con potere educativo, riabilitativo e terapeutico”.

I moduli per l’iscrizione sono disponibili presso la segreteria della Scuola in via Costa ad Oristano e possono essere ritirati il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 21 oppure possono essere scaricati dal sito www.scuolacivicamusica.oristano.it

Per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria della scuola inviando un sms/whatsapp ai numeri 3475698253 – 3337133457 o tramite e-mail scuolacivicadimusica@comune.oristano.it

L’inizio delle lezioni per il nuovo anno scolastico è previsto il 2 dicembre 2020.

Gli orari di svolgimento delle lezioni saranno comunicati successivamente alla formazione dei corsi e delle classi.