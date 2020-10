Convocazione urgente 1ª Commissione Consiliare Permanente: “Bilancio, Programmazione, Patrimonio, Cultura, Coordinamento Politiche Culturali, Servizi Informatici e Innovazione Tecnologica”

Si invitano le SS.LL. a partecipare alle riunioni della Commissione in oggetto che avranno luogo MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020 ORE 15.30 presso la Sala Giunta (Palazzo Campus-Colonna) per l’esame del seguente ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE LINEE D’INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2021-2023 PER LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.

2. APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

3. APPROVAZIONE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

4. VV.EE.

E’ richiesta la presenza della dirigente del settore Programmazione e gestione delle risorse Maria Rimedia Chergia.

Tutti coloro che parteciperanno alla riunione dovranno rispettare le misure di prevenzione da contagio Covid-19 (utilizzo mascherine, igienizzazione mani, distanza interpersonale di sicurezza).