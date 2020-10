Nove nuovi casi positivi a Oristano

Sono nove i casi positivi al Covid-19 che hanno accertato oggi in città. Si tratta dei componenti di due nuclei familiari e di un operatore sanitario. Due di loro sono stati ricoverati in ospedale per Covid-19.

Sono gli ultimi aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus a Oristano comunicati al Sindaco Lutzu dalle autorità sanitarie della ASSL.

Per effetto di questo aggiornamento i casi positivi accertati in città dall’inizio di settembre salgono a 81 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 106), i pazienti guariti sono a 39 (dall’inizio della pandemia sono 64), mentre i soggetti ancora in cura sono 42.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 8, di cui 5 per Covid-19 e 3 per altre patologie.

In Sardegna i casi di positività al Covid-19 che hanno complessivamente accertato dall’inizio dell’emergenza sono 5.603. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 186 nuovi casi, 104 rilevati attraverso attività di screening e 82 da sospetto diagnostico. Si registra una nuova vittima residente nella provincia del Sud Sardegna: 169 in tutto.

In totale hanno eseguito 221.349 tamponi con un incremento di 2.382 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 180 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+8 rispetto al dato di ieri), mentre è di 28 (+2) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.816. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 2.364 (+93) pazienti guariti, più altri 46 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 5.603 casi positivi 881 (+30) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 757 (+71) nel Sud Sardegna, 427 (+17) a Oristano, 854 (+33) a Nuoro, 2.684 (+35) a Sassari.