Nasce il Wine Club di Poggio Torselli, uno spazio di condivisione e dialogo tra la tenuta di San Casciano in Val di Pesa di proprietà della famiglia Zamparini e l’appassionato, che avrà così modo di indagare l’identità dei vini selezionati e inviati direttamente a casa sua.

Le formule di adesione al Wine Club sono due: Poggio Membership, la linea base che prevede l’invio di sei etichette, e 1427 Membership, la proposta premium con la spedizione di dodici bottiglie e una più ampia gamma di benefit. Il racconto di ogni etichetta sarà affiancato dalle note tecniche utili alla degustazione e da ricette per abbinamenti gastronomici ricercati.

Poggio Torselli mette inoltre a disposizione un servizio di concierge: il contatto diretto con una persona dedicata ad approfondire le curiosità degli associati, fornire ulteriori suggerimenti, ricette e servizi. Oltre a questo, nei modi e nei tempi in linea con le direttive governative, lo staff di Poggio organizzerà per i membri del Wine Club delle visite private alla Villa quattrocentesca, dimora nei secoli di importanti famiglie nobiliari, tra cui i Machiavelli, impreziosita dal giardino all’italiana e da una collezione di oltre 130 piante di agrumi.

L’artigianalità e la cura nella produzione enologica sono per Poggio Torselli valori da custodire e riflettere in ogni dettaglio, nel modo di comunicare il proprio vino così come nelle confezioni. Con questo spirito la tenuta propone per Natale delle eleganti cassette in legno massello di noce naturale non trattato, come confezioni regalo in cui custodire i suoi Chianti Classico. Una scelta coerente con una linea stilistica intenzionata a sostenere le attività manifatturiere di alta qualità. Le confezioni sono realizzate da Friulbox, un piccolissimo artigiano di Udine che ha brevettato un sistema di chiusura a incastro grazie a particolari angoli smussati.

Il costo della scatola in legno per una bottiglia è di dieci euro, al quale sommare il costo dell’etichetta che l’acquirente ha il piacere di acquistare.

Per maggiori informazioni relative al Wine Club e alle confezioni natalizie a breve disponibili nello shop online si rimanda al sito www.poggiotorselli.it