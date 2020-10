Metalmeccanici, sciopero generale

Metalmeccanici; Palombella (Uilm): “Sciopero generale per difendere

contratto e lavoro”

“L’uscita da questa crisi drammatica dipende, oltre che da motivi

sanitari, dalla prospettiva e dai messaggi positivi che si inviano ai

lavoratori e al Paese. Si devono rinnovare i contratti, prevedendo

incrementi salariali dignitosi, un rafforzamento delle tutele, dei

diritti e la difesa di ogni posto di lavoro. Nelle situazioni di gravi

difficoltà, come questa che stiamo attraversando, se le forze libere e

democratiche non fanno da argine e difendono il lavoro e le conquiste

ottenute negli anni, si rischia una deriva pericolosa e

irreversibile”. Lo dichiara Rocco Palombella, Segretario Generale

Uilm, al termine dell’incontro con i delegati e rappresentanti Uilm di

Modena.

“Federmeccanica e Confindustria – esorta il leader Uilm – devono

sapere che si stanno assumendo una grande responsabilità di fronte a

tutto il Paese. Non si può vivere solo di welfare, per ridare dignità

e futuro ai lavoratori occorre aumentare i salari”.

“In questo momento così delicato lo sciopero generale del 5 novembre

assume un valore ancora più significativo – prosegue – mai come ora la

difesa del contratto nazionale, come strumento di tutela minima e

universale per tutti i lavoratori, rappresenta un baluardo sia

democratico che occupazionale”.

“Vogliamo tornare al tavolo con Federmeccanica senza pregiudiziali e

cominciare a discutere realmente del rinnovo contrattuale e di

incrementi salariali dignitosi per la ripresa del nostro Paese”

conclude.