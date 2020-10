L’Ats Sardegna smentisce il licenziamento on line del direttore sanitario del P.O. San Francesco di Nuoro

La Direzione di Ats Sardegna smentisce categoricamente quanto apparso oggi nella stampa locale in merito al supposto licenziamento on line del direttore sanitario f.f. del presidio sanitario San Francesco di Nuoro

Nessun provvedimento è stato pertanto adottato da parte questa Direzione- né vi è intenzione di adottarne – nei confronti della Dirigente.

La Direzione di Ats Sardegna sta lavorando in questi giorni ad una soluzione che contemperi le esigenze ed i bisogni di tutti i pazienti del territorio. Inoltre, è in corso il potenziamento dell’organico sia per le strutture territoriali che ospedaliere della ASSL di Nuoro.

“L’Azienda – aggiunge il Commissario Straordinario di Ats Giorgio Steri – resta a disposizione di pazienti, operatori e istituzioni per un confronto, al quale non si è mai sottratto, al fine di trovare insieme soluzioni più consone che tutelino, in primo luogo, la salute dei cittadini”.