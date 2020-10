Tutti in grado di poter conseguire un risultavo positivo nella rispettiva classe Presenza importante quella di HP Sport RRT al Rally del Molise in programma in questo fine settimana, con cinque equipaggi, tutti in grado di poter conseguire un risultavo positivo nella rispettiva classe.

La stagione agonistica di HP Sport RRT prosegue dopo le affermazioni delle ultime

settimane nelle gare del tricolore Slalom e Formula Challenge, si appresta, in questo

fine settimana, nei giorni 17 e 18 ottobre, ad affrontare la trasferta molisana con

cinque equipaggi: Massa-D’Alessandro (Clio-N3), Simone-Sansone (Peugeot 106-

A6), Massaro-Acquaro (Peugeot 207 GTI-RSTB1.6), Turri-Staccone (Clio R1 C Naz.)

completano la formazione Simona Ricciardi-Cerasi (Peugeot 106-A5).

Una formazione determinata a far valere la loro voce e soprattutto conquistare punti

per la classifica riservata alle scuderie, in una gara che ogni anno regala emozioni e

stupisce fino all’ultimo chilometro. Il programma della gara vede l’area di Selvapiana

a Campobasso, quale base logistica della competizione, dove ci saranno parco

assistenza, partenza ed arrivo.

Complessivamente saranno 270,25 i km da percorrere di cui 61,41 di prove speciali e 208,84 di trasferimento. Nello specifico, saranno tre i tratti cronometrati, tutti confermati rispetto all’ultima edizione: “Busso” di 6,11 km, i 9,50 km di ‘Bosco Macera’ in provincia di Campobasso e i 7,29 km da Santa Maria del Molise alla frazione Indiprete di Castelpetroso in quella di Isernia.

Partenza fissate alle ore 12.50 di sabato 17, mentre l’arrivo del primo equipaggio sulla

pedana di Selvapiana è previsto intorno alla mezzanotte.