Guida pratica alla Roulette Online. Tutto ciò che c’è da sapere

La roulette è uno dei giochi da casinò più celebri e diffusi. Si può rimanere ipnotizzati dalla ruota che gira, con la tensione che sale e l’aspettativa al massimo. Emozioni indescrivibili, e insostituibili. Vediamo come si può oggi riscoprire questa esperienza.

Cos’è la roulette?

Inutile forse dilungarsi in spiegazioni, tutti conosciamo questo tradizionale gioco da casinò. La roulette è un gioco basato sulla fortuna, dalle regole chiare e semplici: basta qualche minuto per imparare a giocare. Inoltre la si può trovare facilmente dappertutto: sia nei casinò tradizionali che in quelli online.

L’esperienza della roulette online può variare a seconda delle tipologie. È comune trovare le roulette virtuali in tutti i casinò online. Questi utilizzano dei software generatori casuali di numeri (RNG), che assicurano l’equità dei risultati e l’adrenalina dell’imprevedibilità. In questo caso l’esperienza è digitale, ma non meno emozionante!

Si può anche sperimentare l’esperienza in modo più realistico, giocando ad una roulette live. Con questa modalità si accede ad un collegamento dal vivo, che permette di assistere al lancio della buole da un vero croupier in un reale casinò del mondo. Si può addirittura decidere con quale dealer giocare, osservarlo da più angolazioni differenti, ascoltare le sue indicazioni di gioco.

Come funziona?

Le regole della roulette online sono identiche a quelle che noi tutti conosciamo: si punta, si lancia la boule e finalmente si scopre la vincita in base della posizione in cui la boule si è fermata. A seconda della versione giocata, la ruota consiste di 37 o 38 settori: i numeri da 1 a 36, che sono alternativamente neri e rossi, e il settore verde 0.

La vincita del giocatore può variare molto a seconda della puntata. Si può scommettere su numeri specifici, gruppi di numeri, il colore esatto (nero o rosso) e pari o dispari.

Con la roulette si può ottenere una vincita 1:1 con le chances semplici, con una probabilità del 48,6%. Ma i più esperti e fortunati hanno la possibilità di avere un pagamento fino a 35:1, se indovinano il numero esatto su cui la boule si fermerà. Ecco perchè il gioco della roulette è così emozionante!

Perchè giocare? È sicuro?

Quando non si ha la possibilità di giocare in un casinò reale, perchè privarsi dell’emozione? Si può usufruire della versione mobile delle applicazioni di gioco, o assistere a sessioni live dei più famosi casinò del mondo.

Soltanto i casinò sicuri e certificati ADM sono quelli in cui è consigliato giocare, dove il gioco è sempre non truccabile. Spesso sono offerti nei confronti degli utenti promozioni e bonus, che non si troverebbero nei casinò land-based.

Esiste anche la possibilità di giocare gratuitamente a versioni demo, se all’inizio si vuole prendere la mano e capire il funzionamento della roulette. Nel caso delle roulette live questo non è possibile, ma si può sempre tenere in considerazione di sfruttare il bonus di benvenuto pensato per i nuovi clienti.

Per concludere, l’esperienza della roulette è tanto iconica quanto sempre emozionante. Rosso o nero, 5 o 21, pari o dispari. Tra tutte queste possibilità la scelta è una, ma prospettive sono favorevoli!