Gruppo Mascio, “Local Partner” della Millemiglia

Il Gruppo Mascio, già sponsor della Blu Basket Treviglio, diventa “Local Partner” della quarta tappa della MILLEMIGLIA, storica competizione di auto d’epoca

Il Gruppo Mascio sarà partner della Millemiglia 2020 nella sosta prevista dalla competizione nella città di Treviglio, all’interno della quarta ed ultima tappa in programma Domenica 25 Ottobre.

La storica corsa automobilistica, di auto d’epoca, sosterà nella cittadina bergamasca prima di ripartire verso Brescia, sede dell’arrivo di una competizione che quest’anno ne ha visto anche la partenza, con la prima tappa Brescia-Parma.

Il passaggio della Millemiglia sarà per Treviglio un’occasione unica e coinvolgente, un evento che riesce sempre, anche nel rispetto delle cautele imposte per COVID, a dare lustro ai territori che attraversa.

Ne è convinto il Gruppo Mascio, azienda d’origine molisana ma lombarda d’adozione, che non è nuova ad azioni che contribuiscono a dare un sostegno attivo alle attività che riguardano il territorio che ormai considerano la loro “seconda casa”.

Stefano Mascio, DG del gruppo che porta il suo nome, già sponsor e socio della Blu Basket Treviglio, importante realtà cestistica nazionale, ha sposato con convinzione anche quella che è una delle più importanti manifestazioni sportive italiane: “La Millemiglia è un’opportunità per Treviglio e per tutto il suo territorio, un evento nazionale che darà risalto alla nostra comunità.

In questo momento di particolare difficoltà sanitaria ed economica, occasioni come questa rappresentano un chiaro segnale di speranza e di proattività per un territorio che non si è piegato alle avversità. Il Gruppo Mascio sosterrà sempre con passione iniziative come queste.

Ho più volte ribadito come il sostegno delle realtà imprenditoriali del territorio sia un elemento indispensabile. Investire oggi non è impossibile, è sicuramente difficile, ma è necessario per il nostro Paese.

Mai come in questo momento eventi che creano condivisione, partecipazione e che mostrano un’immagine positiva del nostro territorio devono essere incoraggiati dal supporto di tutti. Con orgoglio”.

I valori di cui si fa oggi promotrice la Millemiglia sono gli stessi valori condivisi dal Gruppo Mascio. “La Millemiglia – ha aggiunto Stefano Mascio – contribuisce alla diffusione di una cultura fatta di attenzione alle comunità e ai territori.

Anche noi sosteniamo da tempo una mobilità nel rispetto dell’ambiente, a dimostrazione di come una attenta gestione di un’impresa di questo tipo, operante nel settore della movimentazione di materiali edili e da costruzione, possa essere allo stesso tempo sostenibile economicamente, non inquinante, un esempio di come modelli di business innovativi possano contribuire concretamente e virtuosamente allo sviluppo e al futuro del Sistema Paese”.

Il corteo delle oltre 400 auto storiche sosterà nello spazio della Treviglio Fiera dove verrà allestita l’area hospitality. Nel pomeriggio la “carovana Millemiglia” attraverserà i luoghi principali della città prima di intraprendere il tragitto verso Brescia, città che ospiterà l’arrivo e la conclusione della manifestazione.