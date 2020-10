Giovanni Vernia con “I Peggio più Peggio di RDS”, più energia e più ironia per il primo pomeriggio con RDS 100% Grandi Successi

RDS 100% Grandi Successi, la principale radio italiana di flusso con oltre 5,5 milioni di ascoltatori, conferma la sua esperienza e la sua capacità di rinnovamento, puntando su un nuovo progetto editoriale che promette agli ascoltatori un primo pomeriggio di risate ed energia! Il duo di conduttori RDS 100% Grandi Successi – formato da Petra Loreggian e Giovanni Vernia – già in diretta dalle 12:00 alle 14:00 con “I Peggio di RDS”, è sempre più affiatato ed è pronto a trasmettere ancora più thrilling, divertimento ed ironia con il nuovo programma “I Peggio più Peggio di RDS”. Si parte alle 12:00 con “I Peggio di RDS” – tanto divertimento e tanti giochi – per arrivare all’ultima ora di conduzione con un’esplosione di risate, accompagnata dai format radiofonici più apprezzati dal pubblico – come la Canzone disturbata, il Mashuppone – ma anche da nuovi format ad alto contenuto di ironia come Stranger Songs, Se Non lo Sai Sallo, Il Pensatore, Accadde Domani.

Ma chi sono i Peggio più Peggio di RDS? Giovanni Vernia, è un vero talento dell’intrattenimento. Sempre alla ricerca di originalità e modernità nel suo modo di fare comicità è uno dei pochi artisti italiani che si muove con agilità in ogni ambito dello spettacolo; Petra Loreggian, speaker milanese con esperienza pluridecennale anche televisiva, ormai voce inconfondibile di RDS. “I Peggio più Peggio di RDS – ci dice Petra Loreggian – rappresenta un bel modo per dare un tocco di allegria alla pausa pranzo. E un programma che punta esclusivamente al divertimento, però a noi piace chiamarlo “divertimento pensato”.

Il punto di partenza è sempre l’attualità, da quella si creano parodie, canzoni, battute, gag con ospiti. Giovanni è un vulcano di idee e c’è un clima di creatività bellissimo. Con lui la risata è garantita ed è l’unico con cui avrei mai fatto una cosa del genere che, diciamocelo, per RDS è una vera rivoluzione!”. “Petra è una grandissima professionista della radio – aggiunge Giovanni Vernia – che però sono riuscito a traviare, nel senso buono del termine, verso la follia. Il risultato è un programma che è una vera festa quotidiana. Tra l’altro una festa perfetta per questi tempi che viviamo, perché non c’è il vicino di casa che ti spia e poi ti denuncia”.

La programmazione di RDS verrà quindi (s)travolta, dal lunedì al sabato dalle 14 alle 15, da una nuova verve e da alcuni dei già celebri format del duo, da tanti nuovi giochi che permetteranno agli ascoltatori anche di vincere premi e gadget RDS 100% Grandi Successi. “Attraverso questa novità in palinsesto, con “I Peggio più Peggio di RDS” – conclude Alessandro Montefusco, Station Manager di RDS – abbiamo raggiunto l’obiettivo di “riattivare” i nostri ascoltatori anche dopo la pausa pranzo, riportando allegria ma soprattutto tanta energia per affrontare la seconda metà della giornata.”