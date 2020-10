Da quasi 6 mesi il Disegno di legge 127 presentato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, Mario Nieddu, è fermo al palo in attesa di essere discusso e approvato in Consiglio.

Una circostanza che, di fatto, costringe i comuni, unici soggetti preposti all’erogazione dei contributi per le non autosufficienza, a non riuscire a far fronte alle richieste dei cittadini in difficoltà.

L’On. Dario Giagoni, Capogruppo Lega, e la collega di partito On. Annalisa Mele, componente della Commissione Sanità, chiedono a tutta la maggioranza di supportare la loro richiesta di calendarizzare la discussione del disegno di legge in Aula il prima possibile.

Un atto doveroso anche in considerazione del fatto che trattasi di risorse spendibili entro il 2020 e che i comuni, a seguito delle non programmate spese per fronteggiare l’emergenza sanitaria, non dispongono di risorse per anticipare i fondi per la non autosufficienza.

“Quotidianamente ricevo le richieste di aiuto ad opera di Sindaci di vari territori che sollecitano un mio intervento per risolvere quella che sta diventando una situazione insostenibile” dichiara l’On. Giagoni. “Per questa ragione chiedo a tutta la maggioranza di accelerare l’iter in modo da inserire all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio la discussione e l’approvazione della Legge” conclude l’On. Giagoni.

“Dopo il parere positivo rilasciato dalla Commissione Bilancio, abbiamo richiesto più volte al presidente della Commissione Sanità di calendarizzare il nuovo passaggio in Commissione per poter trasmettere il DL all’aula..” conclude l’On. Mele.