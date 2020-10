Deidda su Air Italy: i lavoratori attendono ancora la cassaintegrazione. L’onorevole di Fratelli d’Italia ricorda anche la vertenza dimenticata.

“Come denunciato dal segretario Ugl, Nicola Contini, i dipendenti di Air Italy non hanno ricevuto nessun assegno di cassa integrazione. Sono da mesi senza lavoro. Tutto ciò nel silenzio del Governo che non ha mai risposto all’interrogazione presentata dal sottoscritto che chiedeva un tavolo ministeriale per il trasporto aereo che comprendesse Alitalia e ovviamente Air Italy”, denuncia Salvatore Deidda, Deputato di Fratelli d’Italia che ha più volte portato alla Camera il tema della compagnia della Costa Smeralda;

“Stiamo perdendo un patrimonio di professionalità e lo abbiamo fatto per l’incapacità politica. Possiamo dare la colpa alla pandemia ma prima ancora dell’emergenza la situazione era di stallo. Ora, occorre procedere con urgenza alla firma del Decreto ma sono pessimista. Sono centinaia i Decreti Attuativi che il Governo non ha emesso per dare attuazione alle misure annunciate. Tanti annunci nei social e alla stampa ma concretezza zero. Solidarietà ai lavoratori di Air Italy. Fratelli d’Italia non li ha dimenticati, il Governo invece si”, conclude Deidda.