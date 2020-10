Dal 26 ottobre al 25 novembre sulle pagine FB e IG del Centro Servizi Culturali Alghero.

Per far conoscere al pubblico il servizio di prestito online, disponibile sulla piattaforma digitale MLOL, e fornire una mini guida utile a orientarsi nell’ambito della vasta offerta cinematografica fuori dalle sale fisiche, la Società Umanitaria di Alghero propone il format Consigli d’autore. Dieci appuntamenti, due a settimana – il lunedì e il mercoledì, sulla pagina facebook del Centro – in cui registe e registi della Sardegna proporranno la recensione di un film scelto dal catalogo di MLOL.

Un momento prezioso di condivisione e un’opportunità per conoscere più da vicino le protagoniste e i protagonisti del cinema del nostro territorio e del nostro tempo. Per vedere i film consigliati, basterà iscriversi alla piattaforma digitale MLOL e usufruire del servizio di prestito online gratuito.

Per registrarsi alla piattaforma è necessario inviare una email all’indirizzo umanitariaalghero.mlol@gmail.com indicando nome e cognome completi e un indirizzo email che si vorrà utilizzare per gestire il proprio account.