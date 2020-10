Conquiste dopo i 40 anni: si possono fare online?

Conquiste dopo i 40 anni. I casi della vita sono tanti! Forse, finora, sei stato sempre concentrato sulla carriera, oppure ti sei sperimentato in amori o matrimoni che non si sono rivelati eterni.

Di fatto, se sei single dopo i quarant’anni, considera che le relazioni possono anche concludersi, ma il desiderio di innamorarsi non si conclude mai!

Nessuno è immune all’essere felice e sposato per il resto della propria vita.

Conquiste dopo i 40 anni

Il numero di adulti che vogliono amare di nuovo cresce ogni giorno, così cresce come il numero di siti incontri per donne maturi e naturalmente gli uomini. Cercheremo di dirti se vale la pena iniziare la tua ricerca online.

L’amore non ha limiti di età

Un tempo vivevamo in una società molto più strutturata, nella quale le età erano suddivise in modo rigido e le “tappe” dovevano essere uguali per tutti. Oggi, fortunatamente, ci siamo liberati di questi pregiudizi che ci tarpano le ali, e anche le età sono state rivalutate rispetto al passato. I quaranta e i cinquant’anni, ad esempio, sono stati riscoperti: ora si ritiene che siano gli anni del vero e pieno sviluppo della persona. Se stai cercando l’amore della tua vita, è probabile che lo troverai proprio in questo arco di tempo. E perché non online?

Sappi, se hai ancora qualche dubbio, che milioni di persone nel mondo, dopo i quaranta e i cinquant’anni, cercano l’amore su un sito di dating. Ricerca, tra l’altro, che sembra avere più successo per voi che per i ragazzini. Esistono portali di tutti i tipi dove puoi registrarti e incontrare una persona che ti faccia battere il cuore: alcuni di essi sono pensati apposta per le persone adulte, sopra i 40.

Un nuovo capitolo nella vita personale

Vivere nel passato è qualcosa che non ha a che fare con l’età, ma con l’energia vitale di una persona. Esistono anche uomini giovani o giovanissimi che vivono ancorati al passato. Questo atteggiamento crea, a lungo andare, una personalità bloccata, che non riesce a evolversi ed è preda facile di rimpianti, paure e depressione. Guardare avanti è l’unico modo di creare la nostra felicità e dar luogo alla nostra crescita personale. Se il desiderio di trovare l’amore ti ha portato a leggere questo articolo, ecco un messaggio per te: stai andando nella direzione giusta. Vai avanti, lascia andare il passato, e vivi secondo i tuoi desideri!

Preparati a vittorie e sconfitte

Non abbiamo detto che sarà facile! I siti web sono oggi il modo più valido per trovare l’amore, ma non vuol dire che esso ti pioverà addosso passivamente. Come per le conquiste reali ci vorranno tempo e pazienza. Se i portali di incontri hanno il pregio di riunire persone tutte desiderose di innamorarsi (cosa che, pensaci, nei locali non sempre succede), non vuol dire che tutti vadano bene per tutti. Far scattare il feeling giusto per storie che non siano semplicemente di una sera è qualcosa che va cercato con pazienza. E non demoralizzarti, perché è così per tutti!

Dove iniziare per trovare l’amore online?

Teoricamente i contesti possono essere i più vari. Potrebbe essere possibile corteggiare qualcuno in diversi contesti:

sui social media

su dei forum

siti di incontri

I siti di incontri sono la scelta più gettonata: offrono una protezione più alta dei dati personali, molti strumenti interni come la chat privata, la creazione di un profilo, lo scambio di foto, e soprattutto radunano una comunità di persone che si riconosce nello stesso desiderio. Per questo, il consiglio è di informarsi sul sito di incontri che fa più al caso tuo. Alcuni sono solo per storie serie, altri radunano community più fluide; alcuni sono pensati per diverse fasce d’età, altri in particolare per le persone adulte.