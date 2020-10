Completamento S.S. 554 Maracalagonis. Deidda (FDI):”L’A.N.A.S. rivaluti l’esecuzione del tracciato scelto causa blocco attività agricole”.

Il Deputato di FdI, Salvatore Deidda, quindi presenta un’interrogazione parlamentare al Ministro competente per rivalutare la scelta dei lavori di completamento della S.S. 554

“Il completamento dei lavori della S.S. 554 da parte dell’A.N.A.S. – in parte insistente nel territorio del Comune di Maracalagonis – prevede come soluzione conclusiva la scelta di un tracciato, su altri due previsti, che causerebbe però un forte impatto sociale ed economico sul territorio, in particolare l’eliminazione di diverse attività agricole che coltivano prodotti di particolare pregio.

Ho accolto, così, l’appello delle Comunità locali ed ho deciso di presentare immediatamente un’interrogazione parlamentare al Ministro competente per conoscere i motivi per cui hanno scelto un progetto più impattante e se intende convocare un tavolo di discussione che preveda la partecipazione oltre che dei rappresentanti dello Stato, della Regione e dell’Amministrazione Comunale, anche delle maestranze locali interessate e venga individuata una soluzione alternativa più consona”, lo dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI.