Cecchini vice coordinatore del partito nel Lazio

E’ quanto si legge in una nota del coordinatore regionale del Lazio, Paolo Cuomo. Italia dei Valori si sta riorganizzando, e sarò affiancato da Nikola che potrete contattare tramite la mail nikolacecchini156@gmail.com . Nikola a cui auguro buon lavoro, assicurerà il suo forte contributo politico, con la partecipazioni di amici di Roma e delle altre realtà provinciali, per finalizzare un progetto che si propone di valorizzare puntuali obiettivi IDV, anche in termini di immagine, sul territorio avvalendosi altresì di ottimi rapporti con alcuni Media locali.