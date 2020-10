Campionato Regionale MX Crossodromo Sergio Bruschi. Tempio Pausania 4 ottobre 2020

Si completa l’elenco iscritti alla prima gara del Campionato Regionale MX (Motocross e Minicross) fissata per il prossimo 4 Ottobre sulla pista del Crossodromo Sergio Bruschi di Tempio Pausania.

Programma di gara

4 ottobre 2020

La gara prenderà il via con le prove libere e qualifiche delle diverse categorie. Inizieranno i minicrossisti alle ore 09,00 , seguiti dalle categorie MX1, MX2 e LITES. Una volta preparato l’ordine di schieramento al cancelletto, alle 10.50 prenderanno il via le manche di Gara 1 per ogni categoria . Alle ore 13.40 si procederà all’innaffiamento e al ripristino della pista per poter riprendere Gara 2 alle ore 14.50. A seguire le premiazioni.

Protagonisti

La prima gara del Campionato Regionale Sardegna FMI , vedrà in pista i campioni della scorsa stagione. Questi alcuni dei protagonisti in pista : Per la categoria Cadetto Classe 65, Samuele Piredda, 3° classificato nella stagione 2019, correrà su KTM per il Motoclub Sas Taras Padru ; Samuele è fratello di Mattia Piredda Campione Regionale 2019, assente a causa di un infortunio.

Per la categoria Senior Classe 85, Cristian Salvatore, Campione Regionale nel 2019, correrà su KTM per il Motoclub Shardana asd. In pista anche Michael Marcon, 3° Classificato nel 2019, correrà su Yamaha per il Motoclub Stop & Go.

Per la classe MX2 Gabriele Sanna, Campione Regionale 2019, correrà su Yamaha per il Motoclub Gonnesa. Mirco Piemonte , 3° classificato nel 2019, su Yamaha 205 con i colori del Motoclub Stop & Go.

Per la classe MX1 Claudio Massa,Campione Regionale 2019 su Honda 450 del Motoclub Motor School Riola .

Per il Motoclub Città di Tempio, organizzatore della prima gara del Campionato Regionale nella classe minicross da sottolineare l’esordio di Antonio Fiori e l’assenza per infortunio di Luca Brandano, 3° classificato nel 2019. Sarà nutrito il gruppo dei piloti tempiesi presenti al Sergio Bruschi. Dirigerà la gara Fabio Fiori .

Sul Tracciato saranno presenti gli addetti al percorso recentemente aggiornati dalla GUE Federale

La Novità

La Federmoto Sardegna in occasione del Campionato Regionale di Motocross 2020, ha previsto una nuova categoria, la LITES, per la partecipazione di piloti FMI che svolgono attività amatoriale. La partecipazione alla categoria LITES permette ai licenziati amatoriali di divertirsi durante una competizione regionale di Motocross.

I piloti LITES svolgeranno due manche + due giri ciascuna . Saranno premiati i primi tre classificati.

Il Tracciato

Il Tracciato del Sergio Bruschi è lungo Km 1,770 , interamente sabbioso, perfettamente drenante , ricco di salti competitivi e curve spettacolari , si avvale di un cancelletto dotato i quaranta postazioni e si percorre in senso anti-orario. In base alle normative Anti-Covid-19 potrà accogliere un numero massimo di 100 spettatori, muniti di mascherina e attenti al distanziamento sociale. Anche l’accesso al Paddock sarà regolamentato con le stesse modalità per piloti e Team.

Campionato Regionale MX. Il Crosodromo Sergio Bruschi, realizzato ai piedi del Monte Limbara, in Località Milizzana, si integra perfettamente con l’ambiente montano, caratteristica apprezzata dalle migliaia di persone che in occasione dei Mondiali di Enduro 2013, hanno potuto ammirarne la bellezza anche dalle immagini televisive.

La diretta Social

Le manche di Gara 1 e Gara 2 saranno trasmesse in diretta sulla pagina social @radiointernazonale CostaSmeralda la tua radio da sempre .