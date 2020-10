I rossoblù tornano subito in campo dopo la vittoria in Serie A contro il Crotone. E’ vigilia della sfida valida per il terzo turno di Coppia Italia contro la Cremonese, match in programma alle ore 14:30 alla Sardegna Arena.

Una sfida che sarà senza spettatori rispettando il nuovo DPCM.

Ad Asseminello, dunque, la seduta si è focalizzata, dopo una fase di attivazione, su una serie di calci piazzati a favore e contro.

Notizie dall’infermeria: lavoro personalizzato per Ceppitelli e Pereiro. Terapie per Pinna, mentre riposo per Luvumbo che, a seguito degli accertamenti, una lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra.