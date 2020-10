Nonostante la positività di illustri giocatori (vedi su tutti Cristiano Ronaldo), la Serie A continua ad andare avanti e il Cagliari si prepara alla trasferta contro il Torino. La sfida è in programma domenica alle 15.

Così il mister Di Francesco prepara la sfida con una doppia seduta odierna focalizzata sui lavori tecnici e partitelle. Al mattino esercitazioni uno contro uno e due contro due. Al pomeriggio, invece, dopo la fase di attivazione i giocatori sono stati suddivisi per gruppi: i difensori si sono concentrati sulla linea; centrocampisti e attaccanti hanno svolto combinazioni e conclusioni a rete.

Dall’infermeria: Klavan ha saltato la seduta pomeridiana per via di un problema alla caviglia. Lavoro personalizzato per Pereiro, mentre lavoro defaticante per Sottil tornato dall’under 21.

Nei prossimi giorni torneranno anche gli altri giocatori dalle nazionali.

La prossima seduta è fissata per domani pomeriggio.