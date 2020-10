I contagi aumentano, ma la Serie A prosegue senza sosta e il Cagliari continua a preparare la sfida contro il Crotone. La partita è programmata per domenica alle ore 12:30 alla Sardegna Arena con qualche biglietto ancora disponibile.

Quest’oggi per la compagine di mister Di Francesco è andata in scena una doppia seduta di allenamento. Al mattino i giocatori hanno svolto un lavoro differenziato per gruppi: i difensori hanno lavorato sulla linea, a seguire esercitazioni di due contro due; per centrocampisti e attaccanti prove di sviluppi offensivi e una serie di partite a tema. Nel pomeriggio, invece, il fulcro è stato sulle partitelle a tema e partitella finale.

Proseguono le terapie per Ceppitelli, mentre lavoro personalizzato per Godin e Pereiro. Riposo per Pinna.

L’allenamento di domani è fissato nel pomeriggio.