Il brano: “Bugia”

Il singolo di Erika Veras s’intitola “Bugia” ed è il primo brano inciso in italiano dalla cantante. Un brano brano dall’arrangiamento raffinato che mette in risalto le ottime doti canore di Erika. L’interpretazione è molto pulita con delle escursioni vocali notevoli. Una voce che ti entra dentro ed emoziona.

Erika Veras: note biografiche

Erika Veras è una cantante, modella e attrice classe 1993 di Santo Domingo, capace di esibirsi in 5 lingue: spagnolo, italiano, inglese, francese e portoghese.

Nel 2011 inizia la sua carriera artistica come voce del gruppo musicale Plan Venus, con il quale si esibisce sulle reti di Telecentro, Tierramerica e Antena Latina.

Nel 2015 partecipa al programma televisivo Super Star Straordinaria in onda su Telemicro Canale 5, inoltre diventa voce solista principale del gruppo musicale Kromos de Plata.

Nel 2016 prende parte a una serie di concerti per la catena alberghiera Iberostar e nel 2017 per la catena alberghiera Viva Wyndham Hotel Resorts. Nel 2019 partecipa al talent Dominicana’s Got Talent.

“Bugia” è il primo singolo pubblicato a cui ne faranno seguito altri al momento in preparazione.

