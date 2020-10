Il progetto: “Angeli del Covid”

Una piazzetta dedicata agli “Angeli del Covid”. Uno studio di riqualificazione urbana in grado di dare l’idea di come sia possibile trasformare un angolo cittadino in modo da stimolare nuove forme di socialità.

Il progetto verrà presentato agli abitanti del quartiere, venerdì 16 alle ore 16, dalla presidente dell’associazione ICS Maria Sias e dal gruppo di giovani progettisti autori della proposta di riqualificazione. All’incontro sarà presente anche il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, e l’Assessore alla Viabilità Alessio Mereu.

Le dichiarazioni

“Nel corso del Lockdown, attorno a questo piccolo spazio tra via Fermi e via Fracastoro a Monte Urpinu si è creata, tra musica e condivisione, una piccola comunità di quartiere – spiega Sias. – Riscoprire questo tipo di rapporti anche in città è stato uno dei pochi effetti positivi di questa pandemia. Grazie a un team di giovani professionisti, siamo riusciti a tramutare l’idea di trasformare la piazzetta in un punto di ritrovo e fulcro del quartiere in una proposta concreta di riqualificazione urbana”.

Questa proposta, che prevede modifiche marginali alla viabilità, un ampliamento dello spazio verde, l’installazione di nuovi arredi urbani e un nuovo accesso, è stata sviluppata dagli ingegneri Luca Migliari e Silvio Ruggiero, dall’architetto Laura Oggiano e dalla designer Silvia Atzeni con il patrocinio di Associazione ICS, Ordine degli Architetti di Cagliari e Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari.

Allegato: Gli angeli del Covid.