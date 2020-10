Agguato a Nizza in cattedrale, tre morti: una donna è stata decapitata. Il sindaco: “Terrorismo”

IL SINDACO DI NIZZA: “È TERRORISMO”

Il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, ha annunciato su Twitter che in relazione all’episodio è in corso “una riunione di crisi”. Il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha detto che i primi elementi a disposizione degli inquirenti lasciano supporre che si sia trattato di “un attentato terroristico“.

MATTARELLA A MACRON: VICINANZA E CORDOGLIO ITALIA

“Appresa la terribile notizia della barbara uccisione di cittadini inermi a Nizza, desidero porgere a Lei, alle famiglie delle vittime e a tutti i cittadini francesi le espressioni della vicinanza e del profondo cordoglio della Repubblica Italiana”.

Agguato a Nizza

Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron. “Nel condannare quest’ulteriore, deplorevole gesto di violenza- aggiunge-, manteniamo ferma la determinazione nel contrastare il fanatismo di qualsivoglia matrice, a difesa di quei principi di tolleranza che costituiscono il tessuto connettivo delle nostre società democratiche”.

CONTE: FRONTE COMUNE A DIFESA LIBERTA’, NOUS SOMMES UNIS

“Il vile attacco che si è consumato a Nizza non scalfisce il fronte comune a difesa dei valori di libertà e pace. Le nostre certezze sono più forti di fanatismo, odio e terrore. Ci stringiamo ai familiari delle vittime e ai nostri fratelli francesi. Nous Sommes Unis!”. Così il premier Giuseppe Conte su twitter.

GUALTIERI: ITALIA A FIANCO DELLA FRANCIA PER LA LIBERTÀ

“Solidarietà al popolo francese per il barbaro attentato che ha insanguinato Nizza. Non lasceremo mai spazio a fanatismo e violenza in Europa. Per questo, siamo e saremo sempre al fianco della Francia in difesa dei nostri valori comuni di libertà e democrazia”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri su Twitter.

DI MAIO: PROFONDO CORDOGLIO PER BARBARO ATTENTATO

“L’Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore delle famiglie delle vittime. L’Italia ripudia ogni estremismo e resta al fianco della Francia nella lotta contro il terrorismo e ogni radicalismo violento”. Lo scrive su twitter Luigi Di Maio, ministro degli Esteri.