Alcuni cittadini di Santa Giusta, giustamente si lamentano che nella loro zona i telefoni sono muti “Abbiamo già telefonato in Comune e abbiamo informato i responsabili degli Uffici tecnici e della gestione del territorio, perché il guasto può anche essere stato causato da lavori di scavo, di ripristino e di rifacimento del manto stradale – spiegano – pertanto aspettiamo che qualcuno intervenga. La linea fissa e Internet, di questi tempi sono delle cose irrinunciabili – concludono – la nostra non è una lamentela nei confronti del personale dell’amministrazione comunale, sempre gentili e pronti a dare le risposte giuste, ma in questo tragico momento, un po’ più di tempestività non guasterebbe”