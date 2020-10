A Cagliari il corso di alta formazione in management alberghiero

Tre moduli, 6 giorni, 54 ore, 18 docenti da tutta Italia: questi i numeri della terza edizione del corso “Alta formazione in management alberghiero ed extra” che si svolgerà a Cagliari a ottobre, novembre e dicembre, e che vede coinvolti tra i relatori nomi come Matteo Soragna, Cristiano Carriero, Sara Caminati e Antonello Cocco.

Il percorso abbraccia una serie di concetti multi-disciplinari che segue un fil rouge legato al mondo dell’accoglienza, ma che si addice, per le tematiche affrontate, a molteplici ambiti di impresa. In particolare, i corsi sono rivolti agli imprenditori che vogliono approfondire le proprie conoscenze tecniche per migliorare la propria posizione professionale ed assumere responsabilità nella gestione di asset fondamentali per lo sviluppo dell’azienda che si dirige o per cui si lavora. Il focus è sul mercato della ricettività, ma i concetti acquisiti possono essere traslati a una filiera aziendale allargata a ogni tipo di servizio.

A dare corpo al ciclo di eventi ci saranno esponenti di fama nazionale del mondo del digital marketing (Cristiano Carriero, Francesco De Nobili, Sara Caminati, Susana Alonso), accademici legati a discipline economiche e giuridiche (Patrizio Monfardini, Paolo Vargiu), manager di strutture ricettive di pregio (Antonello Cocco, Gianluca Borgna, Annalisa Del Pin, Roberto Frau), giovani manager e marketers sardi (Alessio Neri, Nicola Usala, Damiano Congedo).

Particolare importanza verrà data alle dinamiche della gestione dei team di lavoro e alla costruzione di dinamiche di coesione interne all’organigramma aziendale: a questo scopo, per la prima volta in Sardegna in questa veste, Matteo Soragna, ex capitano della nazionale di basket e commentatore per Sky Sport, terrà un clinic in aula e a seguire un percorso di team building in un campo di basket per sviluppare le tecniche di Clutch Academy, con l’approfondimento di concetti della cultura di squadra, l’efficacia delle neuroscienze, l’abitudine alla pressione e l’adattamento a cambiamenti continui e radicali siano valori che gli sportivi possono trasferire al mondo delle professioni.

Il circuito di eventi sul management dell’accoglienza si svilupperà in tre macro moduli, che a loro volta verranno divisi in altrettanti weekend di aula (in alternativa fruibili in formula streaming), per un appuntamento al mese. Si comincia a ottobre, nei giorni 17 e 18, con una sessione dedicata alla strategia di business. Si prosegue a novembre, il 7 e l’8, con il modulo sul “Sales & revenue management” e si concluderà a dicembre, il 5 e il 6, per parlare di “Digital marketing management e sviluppo del brand”.

Il corso è organizzato e promosso da Sun and Sand Sardinia, l’accademia di formazione, consulenza e sviluppo turistico, nata con lo scopo di aumentare il livello di professionalità nell’incoming in Sardegna, per competere su un mercato non più locale ma di respiro internazionale.

Partner: Apply Consulting, La Content Academy, Clutch Academy, Sorsi di Web, Fare Digital Media, Oltreimmagine, Eager Srl, Grande Hotel Alassio, Seo Pirates, Web in Chiaro, Università degli Studi di Cagliari, Tourism Under 40.

Per informazioni e iscrizioni: 3669821567, www.sunandsandsardinia.com.

Il programma del corso:

BUSINESS STRATEGY (17-18 Ottobre 2020)

La lettura delle performance delle strutture ricettive: la misurazione e il controllo dei risultati dello sviluppo di impresa: l’accesso al credito e i sistemi di fundraising; la contrattualistica e i rapporti di lavoro; la gestione del team e la comunicazione interna; le soluzioni per l’armonizzazione dell’organigramma.

17 Ottobre 2020

mattina

Antonello Cocco – La lettura delle performance delle strutture ricettive (CASE HISTORY)

Patrizio Monfardini – La misurazione e il controllo dei risultati dello sviluppo di impresa (macro)

pomeriggio

Matteo Soragna – La gestione del team e la comunicazione interna

18 Ottobre

mattina

Annalisa Del Pin – La misurazione e il controllo dei risultati dello sviluppo di impresa (CASE HISTORY)

pomeriggio

Paolo Vargiu – La contrattualistica, i rapporti di lavoro e le criticità del GDPR in impresa

Alessandro Orgiana – L ‘accesso al credito e i sistemi di fundraising

Maurizio Orgiana – Strategia e trend di mercati: un focus sul posizionamento potenziale

SALES & REVENUE MANAGEMENT (7-8 Novembre 2020)

Il Sales department e le politiche di distribuzione; le strategie di revenue management per hotellerie ed extralberghiero; strategie di posizionamento; politiche OTA e disintermediazione; Big Data e AI analysis; lo studio delle campagne Sem (focus su Adwords); copy & ads.

7 Novembre 2020

mattina

Francesco De Nobili – Sviluppare il Linkedin Marketing

pomeriggio

Roberto Frau (Four Season Hotels) – Il Revenue Management nelle strutture ricettive

Damiano Congedo – Copy and Ads e tecniche Sem

8 Novembre 2020

mattina

Francesco De Nobili – Tecniche di SEO

pomeriggio

Alessio Neri, Metodi di Cross-Selling

Nicola Usala – Monitorare i flussi del mercato LGBT (CASE HISTORY)

MARKETING M

ANAGEMENT E SVILUPPO DEL BRAND (5-6 Dicembre 2020)

Growth strategy; brand identity, awareness e reputation; metriche di misurazione delle strategie digital: content marketing; funnel marketing formula e loop; buyer personas online; neuromarketing per le aziende; customer journey e customer experience.

5 Dicembre 2020

mattina

Cristiano Carriero – Strategie di storytelling per il mondo dell’incoming/ Content Marketing

pomeriggio

Sara Caminati – Dall Engagement nei social media alla conversione su Google;

6 Dicembre

mattina

Gianluca Borgna – Customer experience nelle strutture ricettive

Maurizio Orgiana – Growth Hacking Strategy e Funnel Marketing

pomeriggio

Carlotta Sarigu – Neuromarketing per le aziende

Susana Alonso – Content Marketing per le imprese del food & beverage