XXVI edizione Gustaminori

Ricostruita con videomapping in 3D l’eruzione che coprì la Villa Romana di Minori. Evento nazionale aperto alla stampa in tre serate uguali: 11 – 12 e 13 Settembre a Minori in Costiera Amalfitana.

Porpora: “La Villa Romana rivivrà come era. Vedremo anche l’eruzione, poi non mancheranno le Vie del Palato e le Vie dell’arte con lavorazioni artigianali”.

Attori che in costumi dell’antica Roma accoglieranno gli spettatori, dialoghi, narrazione e anche il 3D. Non mancheranno le Vie del Palato con la visita al Sentiero dei Limoni”.

Effetti scenici unici : dalla creazione all’eruzione.

Di Ruocco: “Per l’occasione pietanze a base di limoni si potranno gustare anche sul Sentiero dei Limoni, l’antica stradina dell’Ottavo secolo d.C. che collegava Minori a Maiori, non mancherà addirittura il panino al profumo di limone con la scamorza di Agerola”.

In occasione della XXVI edizione del Gustaminori, l’Associazione Italiana Eventi sceglie Minori come prima tappa nazionale del Gusto Italia Tour. Villaggio del Gusto da Domani – Giovedì 10 Settembre – sul Lungomare di Minori con i prodotti tipici italiani.

“Sul Sentiero dei Limoni da Minori a Maiori, in occasione della XXIV edizione di Gustaminori, sarà possibile gustare pietanze a base di limoni. Si tratta dell’antica strada risalente all’ottavo secolo d.C. che collegava Minori a Maiori e viceversa.

Ed ancora nei ristoranti tipici la farà da patrone un piatto tradizionale della cultura minorese: Ndundari alla contadina, pasta fresca fatta a mano. Ma ci sarà anche il panino al profumo di limone con scamorza di Agerola.

Dunque dall’11 al 13 Settembre Gustaminori con “Le Vie del Palato” con protagonisti i prodotti locali della Costiera Amalfitana. Minori, nel suo piccolo, ha una tradizione enogastronomica di altissimo livello grazie alla quale ha avuto maestri chef famosi nel mondo che senza mai mancare un sorriso hanno promosso l’Italia all’estero.

Dunque buon appetito dalla Città del Gusto”. Lo ha affermato Luigi Di Ruocco, Presidente dell’Associazione Cuochi Salernitani, alla vigilia della XXIV edizione di Gustaminori.

Non si tratta di una sagra ma dell’unico evento che unisce in Costiera Amalfitana le varie forme artistiche come musica, teatro, opere inedite alla cultura culinaria del posto.

Anche quest’anno non mancherà la presenza della stampa internazionale, preannunciato l’arrivo addirittura delle tv degli Emirati Arabi e non solo.

La location principale sarà la Villa Romana risalente al I Secolo d.C. e per la prima volta si presenterà alla stampa la ricostruzione in videomapping della stessa villa:

vedremo la sua nascita, i personaggi che l’abitarono, gli eventi che si svolsero al suo interno, le tappe salienti della sua vita, l’eruzione ricostruita in 3 D e che rivivrà per l’occasione dall’11 al 13 Settembre proprio all’interno del sito archeologico e la sua distruzione.

E mentre il videomapping darà la possibilità di entrare nella Villa riportandoci a 2000 anni fa, contemporaneamente attori dal vivo, in costumi dell’antica Roma, accoglieranno gli ospiti e faranno vivere davvero l’atmosfera di quell’epoca attraverso musiche inedite e testi inediti per la grande regia di Lucia Amato.

Effetti scenici ai quali si sta lavorando da ben 3 mesi per una presentazione nazionale che si terrà Venerdì 11 Settembre alle ore 20. Tutto di notte dunque e sarà così anche per la stessa eruzione che coprì la Villa Romana. Dunque per la prima volta ricostruita l’eruzione che coprì la Villa 2000 anni fa con videomapping in 3D.

“Sarà un grande evento con ben 3 spettacoli a sera ed esattamente alle ore 20, 21 e 15 e 22 e 30 ma nelle stesse ore lungo i vicoli di Minori – ha dichiarato Antonio Porpora, Direttore di Produzione di Gustaminori – avremo anche le Vie del Palato, mentre la mattina sarà possibile visitare l’antica strada che collegava Minori a Maiori, entrando in limoneti davvero panoramici sulla Costa D’Amalfi. Non mancherà la Città del Gusto.

Infatti la sera, in occasione di Gustaminori 2020, sul lungomare ci sarà il Villaggio del Gusto promosso dall’Associazione Italia Eventi e da Tanagro Legno. Si tratta della tappa di apertura di Gusta Italia Tour, evento che oi proseguirà in tutte le altre regioni italiane.

Viviamo in sicurezza la manifestazione Gusta Minori 2020, dall’11 al 13 Settembre, gustando le prelibatezze del palato predisposte dagli operatori della ristorazione di Minori e immergendoci nelle bellezze archeologiche della Villa Romana con lo Spettacolo “Drama De Antiquis” 5.0,

ideato da Gerardo Buonocore per la regia Lucia Amato, sotto l’egida di Scabec, Regione Campania e con il patrocinio del Comune di Minori. Ma ricordiamo anche le modalità di accesso alla Villa in occasione degli spettacoli serali.

L’accesso al pubblico sarà consentito in un numero contingentato con prenotazione obbligatoria nominativa da effettuarsi su gustaminori.eventbrite.it. L’elenco nominativo sarà conservato per 15 giorni, come da vigente normativa, e si accederà alla villa dall’ingresso sito in via Capo di Piazza e si guadagnerà l’uscita attraverso l’accesso di via S. Maria Vetrana.

Per l’accesso, si è previsto un incolonnamento contingentato con transenne con misurazione della temperatura, verifica del nominativo biglietto (se necessario anche con documento) ed incolonnamento con distanziamento di mt. 1. Tale incolonnamento sarà consentito da 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

Sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Domani annunceremo alla stampa importanti novità”.