Women Empowerment: l’apertura di un presidio ENM nel territorio marchigiano segna un nuovo passo in avanti nel progetto di espansione territoriale fortemente voluto dal Presidente Mario Baccini. Il taglio del nastro, che vedrà intervenire lo stesso Baccini, Paolo Niccoletti, sindaco di Loreto, Riccardo Graziano, Segretario Generale ENM, Giovanni Nicola Pes, Vice Segretario Generale, e Roberto Marta, Responsabile Area Sportelli sul Territorio ENM, si svolgerà venerdì 11 settembre, presso la sede comunale locale, a partire dalle 17.

Nella mattinata di sabato, alle ore 10:30, si terrà invece il convegno legato all’economia in rosa. Partendo proprio dalle Marche, cuore economico dell’Italia e dell’impresa, verrà proposto un nuovo incontro sulle attività di microfinanza dell’ENM, con illustri ospiti del mondo dell’economia e del lavoro, dal titolo: “Women Empowerment: gli strumenti della microfinanza a sostegno dell’impresa femminile e del territorio”.

Per sensibilizzare il territorio all’uso degli strumenti microfinanziari e soprattutto per sostenere il Women Empowerment, l’Ente ha deciso di organizzare un evento a Loreto: un comune simbolo della laboriosità della nostra Italia che, anche per la sua storia, può divenire una cassa di risonanza naturale di questo progetto. Un’occasione unica di confronto, dunque, e di evoluzione per le numerose donne che, oggi, dedicano all’impresa e allo sviluppo della microeconomia la propria vita. Tante di loro, infatti, saranno protagoniste nel corso della mattinata.

Al meeting, che si svolgerà nella splendida location del Teatro Comunale a partire dalle 10:30, parteciperanno Alessandra Necci, Responsabile Cultura e Parità di Genere ENM, Diana Battaggia, Direttore UNIDO ITPO Italy, Elisabetta Castellazzi, Manager Azimut, Marcella Corsi, Docente Università La Sapienza di Roma, Luisa Brunori, Fondatrice Asso citazione Win-win, Carolina Lussana, Avvocato e Consulente d’impresa, Rosaria Mustari, Avvocato e membro del CdA ENM e l’imprenditrice Elisabetta Reggio. La moderazione sarà affidata al Direttore dell’Ufficio Stampa dell’Ente, la dottoressa Emma Evangelista.

Entrambi gli eventi saranno visibili in diretta streaming sui canali social dell’Ente Nazionale per il Microcredito. Di seguito, i link per i due live.

Inaugurazione Sportello ENM Loreto (venerdì 11, ore 17):

Convegno “Woman Empowerment: gli strumenti della Microfinanza a sostegno

dell’Impresa Femminile e del Territorio” (sabato 12, ore 10:30):