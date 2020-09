Il fatto

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Ussassai hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di un 33enne del posto.

Il provvedimento è stato emanato dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari a seguito di numerose segnalazioni all’Autorità Giudiziaria effettuate dai militari della Stazione che, in diverse occasioni, hanno potuto appurare come il 33enne non rispettasse la detenzione domiciliare cui era sottoposto.

Supportati dai colleghi della Compagnia di Jerzu, i Carabinieri di Ussassai hanno così tradotto il soggetto presso la Casa Circondariale di Lanusei. Il prevenuto, precedentemente sottoposto alla detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio, dovrà ora proseguire in carcere l’espiazione della pena.