Premio Dessì: serata tutta al femminile, domani (mercoledì 23) a Villacidro (Sud Sardegna), per la settimana di eventi, cominciata ieri (lunedì 21), che accompagna il trentacinquesimo Premio Dessì verso il suo clou, quando sabato pomeriggio verranno proclamati e premiati i vincitori del concorso letterario.

Il primo appuntamento in agenda è alle 18.30 al Mulino Cadoni, dove Ilenia Zedda , in conversazione con Lucia Cossu, presenta il suo esordio letterario, Nàccheras , edito da DeA Planeta lo scorso maggio. Ambientato in una Sardegna arcaica, suggestiva e piena di mistero, il romanzo è spinto da una magia implacabile e ritmica come un’onda increspata dal maestrale. E sa raccontare con delicatezza un’età di incontri imprevisti, di responsabilità indesiderate, di scelte che possono determinare una vita intera. Nata nel 1990 e cresciuta a Pozzomaggiore, in provincia di Sassari, Ilenia Zedda lavora come copywriter a Torino, dove ha frequentato la Scuola Holden.

La serata prosegue alle 21 nel cortile di Casa Dessì con Gabriella Greison , in scena con “ 1927 – Monologo quantistico “, tratto dal suo libro “L’incredibile cena dei fisici quantistici” (Salani Editore). Fisica, scrittrice, giornalista e attrice, nel suo monologo Gabriella Greison racconta i fatti più sconvolgenti, misteriosi, divertenti, umani, che hanno fatto nascere la fisica quantistica. Partendo dalla famosa foto datata 1927, in cui sono ritratti ventinove uomini in posa (quasi tutti fisici, diciassette dei quali erano o sarebbero diventati Premi Nobel), ricostruisce i dialoghi, le serate, i dibattiti, dopo un lungo soggiorno a Bruxelles in cui ha raccolto informazioni, tradotto lettere, parlato con persone e parenti che a quei ritrovi ci sono stati veramente. Einstein ha chiamato quell’incontro a Bruxelles del 1927 “witches’ Sabbath” (il riposo delle streghe), quando c’è stato il più grande ritrovo di cervelli della storia.

La settimana culturale che fa da cornice al trentacinquesimo Premio Dessì propone anche giovedì 24 due diversi appuntamenti: alle 18,30 al Mulino Cadoni, spazio a una nuova voce del thriller italiano, Anna Ersilia Pavani, che presenta Voci nella nebbia , il suo romanzo d’esordio con la Narrativa Italiana Mondadori. La intervista la giornalista Manuela Arca. Un ospite d’eccezione calcherà invece il palco di Casa Dessì alle 21: Arturo Brachetti , l’uomo dai mille volti, protagonista di Arturo racconta Brachetti , un’intervista frizzante al confine tra vita privata e palcoscenico, accompagnata da foto e video e intervallata da qualche numero dell’attore-trasformista torinese.

In programma fino a domenica 27, la settimana culturale del Premio Dessì ospita al Mulino Cadoni “Buona la prima!”, la mostra della grafica editoriale d’eccellenza a cura del giornalista Stefano Salis che ha aperto i battenti nella giornata inaugurale di lunedì 21: “In un anno particolarmente critico per i libri (con le librerie chiuse e le novità in uscita bloccate per mesi), l’idea di fare comunque la mostra delle copertine più interessanti risulta una sfida e un atto di fiducia“, spiega Salis nelle note di presentazione della mostra che vede in esposizione cinquantaquattro volumi. “In molti hanno perso il contatto con il libro ‘fisico’: la dimensione della comunicazione, della lettura, della vita virtuale alla quale siamo stati costretti, ci ha fatto rendere conto, però, di quanto sia importante, invece, la natura tattile dei nostri amati fratelli libri”.

Tutti gli appuntamenti della settimana del Premio Dessì – nella maggior parte dei casi disponibili in streaming sui canali ufficiali della Fondazione Giuseppe Dessì, a cura di Eja Tv – si svolgono a numero chiuso e nel rispetto delle prescrizioni anti Covid-19. Per partecipare è indispensabile prenotarsi attraverso l’indirizzo mail eventi@fondazionedessi.it oppure, tutti i giorni dalle 9 alle 13, telefonando al numero 0709314387. Tutte le indicazioni sono disponibili sul sito www.fondazionedessi.it .



Lunedì 21 settembre

MULINO CADONI

h. 17.30 Buona la prima

Inaugurazione e presentazione della Mostra Copertine dell’anno

a cura di Stefano Salis con la partecipazione di Paolo Lusci

(*) h. 18.30 Come sono diventato scrittore

Presentazione del volume di Giuseppe Dessì – Edizioni Henry Bayle

partecipano Giuseppe Marci, Stefano Salis e Paolo Lusci

CASA DESSÌ

(*) h. 21.00 Alfonsina y el mar. Storie di tango e di passioni

con Amanda Sandrelli, voce, Giampaolo Bandini, chitarra,

Cesare Chiacchiaretta, bandoneón

Martedì 22 settembre

MULINO CADONI

(*) h. 18.30 Federica De Paolis presenta Le imperfette

con la partecipazione di Donatella Percivale

CASA DESSÌ

(*) h. 21.00 Qualcosa in lontananza canta

reading poetico di Cettina Caliò

Mercoledì 23 settembre

MULINO CADONI

(*) h. 18.30 Ilenia Zedda presenta Nàccheras

con la partecipazione di Lucia Cossu

CASA DESSÌ

h. 21.00 1927 – Monologo quantistico

di e con Gabriella Greison

Giovedì 24 settembre

MULINO CADONI

(*) h. 18.30 Anna Ersilia Pavani presenta Voci nella nebbia

con la partecipazione di Manuela Arca

CASA DESSÌ

h. 21.00 Arturo racconta Brachetti

di e con Arturo Brachetti

Venerdì 25 settembre

MULINO CADONI

(*) h. 18.30 Alberto Pellai presenta Mentre la tempesta colpiva forte

con la partecipazione di Enrica Ena

CASA DESSÌ

(*) h. 21.00 Erica Mou presenta Nel mare c’è la sete

a seguire esibizione in acustico

Sabato 26 settembre

AULA MAGNA LICEO CLASSICO

(*) h. 9.30 Presentazione del volume

Caro Giuseppe Dessì. Quaranta anni di libri

a cura di Anna Dolfi

CASA DESSÌ

(*) h. 18.00 Cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori

del Premio Letterario Giuseppe Dessì 2020

presenta Umberto Broccoli

intermezzi musicali di Silvia Spiga e Pierpaolo Pais

letture di Giacomo Casti e Emilia Agnesa

Domenica 27 settembre

MULINO CADONI

(*) h. 10.30 Quelli che il Premio…

Incontro con gli autori finalisti e vincitori del Premio Dessì 2020

con la partecipazione di Flavia Corda

CASA DESSÌ

h. 21.00 Concerto

di e con Neri Marcorè e Pacifico

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni anti Covid-19 e saranno a numero chiuso.

Per partecipare sarà indispensabile la prenotazione.

Tutte le indicazioni sono disponibili sul sito www.fondazionedessi.it.

Per le prenotazioni giornaliere sono attivi l’indirizzo mail eventi@fondazionedessi.it,

e, tutti i giorni dalle 9 alle 13, il numero telefonico 070 931 43 87.



Si consiglia di presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio degli eventi

*



Passeggiate alla scoperta dei luoghi di Giuseppe Dessì

A cura di

Maria Carmela Aru e Stefano Mais





GIOVEDÌ 24 ore 9.30

I luoghi dei romanzi e della vita

di Giuseppe Dessì

Punto di partenza: Casa Dessì – Via Roma 65

VENERDÌ 25 ore 9.30

Paesaggi e architetture dell’acqua

nella letteratura di Giuseppe Dessì

Punto di partenza: Casa Dessì – Via Roma 65



Informazioni e adesioni:

tel. 0709314387 – info@fondazionedessì.it

Tutti gli appuntamenti contrassegnati dall’asterisco (*)

saranno disponibili in streaming

sui canali ufficiali della Fondazione Giuseppe Dessì

a cura di Eja TV