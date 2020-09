Tre nuovi casi di covid a Oristano. Il Sindaco Lutzu esprime cautela e rassicura la popolazione oristanese sulle condizioni dei tre coinvolti.

“Si tratta di tre soggetti non collegati tra loro che hanno avuto contatti con altre persone già positive – spiega il Sindaco Andrea Lutzu -. Uno è riferibile agli uffici del giudice di pace. Per questo motivo gli uffici sono chiusi fino a data da destinarsi. Il secondo è una persona entrata in contatto con uno dei dipendenti della Fondazione Oristano. Il terzo è un giovane, che ha avuto contatti con una persona residente in un centro della provincia. Le autorità sanitarie avevano accertato qualche giorno fa la positività di quest’ultimo. Le condizioni dei tre non destano preoccupazioni. Tutti sono in isolamento domiciliare. Su una delle persone risultate positive al Covid-19 nelle scorse settimane ho un aggiornamento. Al momento è ricoverata all’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari per le cure del caso”.

Bollettino quotidiano regionale.

Intanto, l’Unità di crisi regionale ha reso noto il bollettino quotidiano sulla diffusione del virus.

Sono 2.790 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento si registrano 65 nuovi casi, 46 da attività di screening e 19 da sospetto diagnostico. Invariato il numero delle vittime, 139 in tutto.

In totale sono stati eseguiti 154.864 tamponi, con un incremento di 2.215 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 61 i pazienti ricoverati in ospedale (+4 rispetto al dato di ieri), mentre resta invariato il numero dei pazienti (12) attualmente in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.264. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.307 (+14) pazienti guariti, più altri 7 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 2.790 casi positivi complessivamente accertati, 466 (+6) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 282 (+10) nel Sud Sardegna, 143 (+21) a Oristano, 237 (+9) a Nuoro, 1.662 (+19) a Sassari.