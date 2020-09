Programma Sport Terapia a Tortolì

Il Plus Ogliastra, di cui il comune di Tortolì è ente capofila, informa che è stato pubblicato l’avviso per la realizzazione del programma Sport Terapia finalizzato alla realizzazione di progetti di promozione e diffusione dello sport in favore dei soggetti diversamente abili, da attuarsi in collaborazione con le Associazioni/Enti sportive iscritte al relativo albo regionale che operino esclusivamente nel campo della disabilità.

Possono beneficiare del finanziamento le attività sportive che promuovono opportunità di benessere, favorendo occasioni sportive di aggregazione e socializzazione in favore dei soggetti diversamente abili. Le Associazioni interessate dovranno presentare domanda di finanziamento al Plus Ogliastra secondo le modalità indicate dal bando e utilizzando la relativa documentazione sul sito istituzionale del Comune.

La domanda dovrà essere presentata mediante le seguenti modalità:

– Raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Ambito Plus Ogliastra, c/o Comune di Tortolì, Via Garibaldi n.1 – 08048 Tortolì. La busta di trasmissione dovrà riportare la seguente dicitura: ”Sport terapia 2019”;

Consegnata a mano idal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.30 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tortolì in Via Garibaldi al n.1;

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre mercoledì 21 ottobre 2020.