Tore Piana (Epi Sardegna): l’ordinanza n’43° del Presidente della Regione Solinas va urgentemente sospesa

Non va dimenticato che l’ordinanza n°43 è inapplicabile per mancanza di strutture mediche per effettuare i test sul covid-19.

Come movimento politico Liberale, chiediamo urgentemente al Presidente della Regione Sardegna Solinas di sospendere l’Ordinanza n°43, perché inapplicabile in termini pratici per mancanza di adeguate strutture sanitarie atte ad eseguire i Test della positività sul COVID 19.

L’ordinanza n°43, infatti, così com’è formulata non protegge la Sardegna, ma al contrario danneggia l’isola e i Sardi. “

Quando si assumono dei provvedimenti di questo tenore occorre verificarne la fattibilità ed il rispetto con le restanti norme;

occorre evitare di fare annunci che poi non possono essere posti in essere per mancanza di strutture e mezzi”, afferma Tore Piana, coordinatore del movimento politico Liberale “ Energie Per L’Italia”.