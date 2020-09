Test sierologici per il personale scolastico del Distretto di Nuoro

Il personale scolastico che risiede nei comuni del territorio del Distretto Socio Sanitario di Nuoro che voglia sottoporsi ai test sierologici per individuare se si è entrati in contatto con il Coronavirus – nel caso in cui il proprio medico di famiglia non abbia aderito all’indagine – potrà eseguire l’esame negli ambulatori dell’Igiene Pubblica ASSL Nuoro, in via Trieste 80, questo pomeriggio (venerdì 18 settembre), dalle ore 15:30 alle ore 18:00, e nei seguenti giorni e orari della prossima settimana: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 15:30 alle ore 18:00.