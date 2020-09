Si informa che è convocata una riunione del Consiglio Comunale, presso il salone Consiliare del Palazzo Comunale sito in Piazza Gallura 3, in seduta straordinaria e urgente in prima convocazione il giorno 17 settembre 2020 ore 9,30 e ove occorra, in seconda convocazione lo stesso giorno alle ore 10,30 per discutere le proposte di delibera, di cui all’allegato O.D.G.

OdG Consiglio Comunale Tempio Pausania