L’evento: “Stràngius 2020”

Al via Stràngius 2020. Il Festival Letterario Internazionale della Letteratura Autobiografica Stràngius: Testimoni del nostro tempo si terrà a Serramanna (SU) per cinque giorni, da mercoledì 23 a domenica 27 settembre 2020 nei bixinaus antigusu (antichi rioni) del paese, ospitato all’interno dei cortili delle antiche case campidanesi in terra cruda e vedrà susseguirsi presentazioni, reading letterari, mostre, premiazioni e degustazioni.

Il Festival è un progetto dell’Amministrazione Comunale di Serramanna, realizzato con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”.Realizzato in collaborazione con l’Associazione “Città della Terra Cruda”, la Biblioteca Gramsciana Onlus e numerose realtà associative serramannesi.

L’evento si propone di offrire preziose e proficue occasioni di incontro e confronto tra mondi e culture diversi sulle orme dell’illustre serramannese Vico Mossa, autore del romanzo autobiografico “I cabilli”.

Il Festival è inserito all’interno del progetto “TerrAccogliente 2020“.

Il tema

La cura è il tema di questa edizione, ovvero:

“La Cura. Mia, tua, nostra, vostra, loro protezione. I testimoni di questa edizione sono coloro che curando, ma anche col raccontare la propria testimonianza del male patito proteggono se stessi e gli altri” Giuseppe Manias, direttore artistico del Festival.

Il tema sarà declinato nel corso degli incontri con presentazione letterarie, mostre e degustazioni che caratterizzeranno il ricco programma delle cinque giornate.

I testimoni di questa edizioni sono coloro che curando, ma anche raccontando la propria testimonianza del male patito o delle esperienze vissute, proteggono se stessi e gli altri.

Gli ospiti:

Daniele Mocci, sceneggiatore di fumetti, scrittore e copywriter;

Marco Frattini, runner e scrittore;

Luca Telese, giornalista e scrittore;

Fraser Lauchlan, scrittore;

Angelica Grivel Serra, fotomodella e scrittrice;

Francesco Abate, giornalista e scrittore;

Beppino Englaro, padre di Eluana Englaro;

Pietro Bartolo, medico di Lampedusa ed eurodeputato;

Giovanni Angiolini, medico specializzato in ortopedia e traumatologia;

Giorgia Benusiglio, educatrice e scrittrice;

Luigina Mortari, Professore ordinario di Epistemologia della ricerca all’Università di Padova e scrittrice;

Shaun Bythell, libraio e scrittore.

Tutti gli incontri si potranno seguire anche in diretta streaming nei canali ufficiali del festival: sito, YouTube e Facebook.

I premi

Nel corso della manifestazione saranno consegnati i premi letterari “Franco Putzolu: testimone dell’identità sarda” e “Vico Mossa: testimone del nostro tempo”, due opere realizzate dagli artisti Lucio Fanti (LS Linearte) e Marina Putzolu.

Le mostre

Cinque le mostre ospitate, una per ogni giorno della manifestazione:

“Le foto raccontano… come eravamo” a cura dell’Associazione Culturale Tradizioni Popolari “Serramanna”; Franco Putzolu racconta la sanità in Sardegna – Vignette d’Autore; “Barcones” di Nico Orunesu; “Love pills, altereted state of shopping” a cura di Janlucas; “ Luxi, equilibri cromatici terre di Sardegna” a cura dell’Associazione Internazionale “Città della terra cruda” e dell’Arch. Isabella Breda.

Questa edizione vede anche la collaborazione con “Vengo Anch’io”, un progetto che mira alla creazione di un innovativo servizio di accompagnamento e di condivisione della cultura grazie alla disponibilità e ai mezzi di persone volontarie. Le persone con disabilità o con limitata autonomia potranno iscriversi alla piattaforma per essere poi messi in contatto con i volontari che li accompagneranno all’evento.

Gli ospiti delle scorse edizioni

Numerosi e importanti gli ospiti nazionali e internazionali presenti nelle scorse edizioni.

Nella prima edizione (2018):

la giornalista e scrittrice Argia Granini;

Giovanni Impastato, scrittore e f ratello minore di Peppino, ucciso dalla mafia nel 1978;

Caterina Chinnici, magistrato e figlia del giudice Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia nel 1983;

Ivan Carozzi, giornalista e scrittore;

Hernando Calvo Ospina, giornalista e scrittore colombiano.

Nella seconda edizione (2019):

l’ex bandito Annino Mel e e il giornalista e scrittore Anthony Muroni;

lo scrittore operaio Angelo Carta;

Gianni Andrea Deligia;

il sacerdote attivista Pierluigi Di Piazza;

il giornalista antimafia Elia Minari;

Egidia Beretta, madre di Vittorio Arrigoni, attivista assassinato a Gaza;

Eric Gobetti, storico e giornalista, e Jovan Divjak , ex generale bosniaco.

Misure anticovid-19

Sedute e spazi saranno igienizzati prima e dopo ogni incontro. Non sarà necessario prenotare, chiediamo di arrivare provvisti di mascherina e almeno venti minuti prima degli eventi per consentirci di misurare la temperatura e registrare i presenti.

In caso di pioggia gli eventi programmati nei cortili delle case di terra cruda si svolgeranno presso la Sala Conferenze Vico Mossa.

Per maggiori informazioni e contatti:

sito web – www.strangiusfestival.it

e-mail – strangiusfestival@comune.serramanna.ca.it

Facebook: strangiusfestival

Instagram: strangiusfestival

#strangiusfestival

Allegati