Sorso.Chiusura dei plessi scolastici nelle giornate di martedì 22 mercoledì 23 e giovedì 24 settembre

Chiusura dei plessi scolastici. In ragione della “complessità degli interventi programmati finalizzati all’avvio in sicurezza delle attività scolastiche in conformità alle prescrizioni previste dalle misure di contenimento della pandemia da Covid-19”, anche tenuto conto che “l’Ufficio Scolastico Territoriale non ha ancora ultimato le operazioni di nomina dei docenti e del personale collaboratore scolastico sui numerosi posti ancora vacanti nell’Istituto Comprensivo di Sorso”, il Dirigente Scolastico Dott. Carlo Orrù rappresenta la contingibile e urgente necessità di differire alla giornata di mercoledì 23 settembre l’inizio delle attività didattiche relativamente a tutti i plessi scolastici non interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre e al 25 settembre l’inizio delle attività didattiche relativamente a tutti i plessi scolastici interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre;