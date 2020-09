Sono due i positivi al Covid-19 registrati oggi a Oristano.

In un caso si tratta del componente del nucleo familiare di un soggetto la cui positività era stata accertata nei giorni scorsi.

Nel secondo caso si tratta di una persona anziana affetta da altre patologie per le quali è stato necessario il ricovero in una struttura ospedaliera.

Con i 2 casi di oggi, ed escludendo le persone non residenti la cui positività è stata accertata a Oristano, salgono a 23 i contagi relativi a persone residenti a Oristano registrati nelle ultime settimane:

20 sono in isolamento domiciliare e 3 ricoverate in ospedale (1 a causa del Covid-19 e 2 per altre patologie).