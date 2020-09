Sono due i casi di positività al Covid-19 registrati oggi a Oristano

Si tratta di due soggetti asintomatici entrati in contatto con persone la cui positività era stata accertata nelle scorse settimane.

Dall’inizio di settembre i casi accertati in città salgono dunque a 32. Dopo le 4 guarigioni dei giorni scorsi i soggetti ancora positivi sono 28. I pazienti ricoverati in ospedale sono 3 di cui uno per Covid-19 e 2 per altre patologie.

Le autorità sanitarie hanno riferito al Sindaco Andrea Lutzu anche la positività al Covid-19 di due dirigenti di una società sportiva oristanese: uno è ricoverato a Cagliari e l’altro è in isolamento domiciliare. Si tratta di due soggetti residenti in un paese della provincia.

È già stata disposta la sanificazione delle strutture utilizzate dalla società.

A causa della presenza di casi di Covid-19 oggi sono stati chiusi i locali della Scuola paritaria del Sacro Costato.