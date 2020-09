Somma Vesuviana. A Marzo inizieranno i lavori al plesso centrale delle elementari di Via Roma. Ora metteremo mano anche alle ristrutturazioni della media San Giovanni Bosco e Ferrante D’Aragona. Pronto il piano di verifiche su solai e controsoffitti di tutte le scuole sommesi. Emergenza Covid: in atto nelle scuole i lavori di adeguamento spazi”.

Di Sarno: “Parte a Somma Vesuviana, nel napoletano, il più massiccio Piano di intervento su tutti gli edifici scolastici. Fatti e non parole, azioni concrete e progetti concreti. E’ la scuola a garantire il futuro”.

“Ringrazio Mediaset, esattamente la trasmissione Fuori dal Coro, per avere portato alla ribalta nazionale la vicenda della scuola di Via Trentola a Somma Vesuviana che ha una storia non risalente ad oggi ma quarantennale. Ora a noi l’arduo compito di risolvere e stiamo lavorando in questa direzione. Per la prima volta in questo paese si da importanza alla scuola con un Piano di messa in sicurezza e di riammodernamento delle infrastrutture scolastiche che non ha precedenti di sicuro a Somma Vesuviana, ma forse in Italia”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.

“Oggi viene consegnato in Regione il progetto definitivo di ristrutturazione edilizia per la scuola ex- Bertona (infanzia e primaria) di via Santa Maria del Pozzo. Il progetto approvato due giorni fa, su mia proposta, dalla giunta comunale viene candidato al Piano Triennale Edilizia Scolastica (PTES) – ha dichiarato Salvatore Esposito, assessore all’Edilizia Scolastica – per il finanziamento del triennio in corso. Già finanziato invece il progetto di ristrutturazione del plesso centrale delle scuole elementari del Primo Circolo Didattico “Arfè” di Via Roma con ben € 2.200.000,00 e per il quale sono previsti gli inizi dei lavori per Marzo 2021″.

L’Amministrazione Di Sarno da vita ad un’azione concreta e massiccia sull’edilizia scolastica sommese.

“Interverremo anche sulla “Ferrante D’Aragona” infanzia e primaria del Primo Circolo Didattico e finalmente sul plesso centrale delle scuole medie “San Giovanni Bosco/Summa Villa”. Anche su queste due scuole partiamo con azioni concrete. Per la fine di questo mese – ha continuato Esposito – scadono i termini per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento in appalto degli incarichi professionali per servizi di architettura ed ingegneria per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva di messa in sicurezza delle scuole.

Interventi, indagini e verifiche dei solai di tutti gli edifici scolastici di Somma Vesuviana.

Interverremo e faremo verifiche su solai e controsoffitti di tutte le strutture scolastiche del paese. A fine Settembre è prevista la scadenza per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento in appalto – degli incarichi professionali per servizi di architettura ed ingegneria per le prestazioni di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti di tutti gli edifici scolastici pubblici”.

Emergenza Covid: in corso interventi di adeguamento in tutte le scuole

“Sono in corso d’opera gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche di tutte le scuole presenti sul territorio sommese – ha concluso Esposito – e di competenza comunale in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 così come assicurato a tutti i dirigenti scolastici nell’ultima riunione tenutasi a Palazzo Torino.

Ravvisata l’opportunità, in questo particolarissimo momento storico legato al Covid-19 che richiede maggiore disponibilità di edifici scolastici, si sta facendo leva sugli organi competenti al fine di adibire la struttura di via Trentola a scuola media. Ciò era già stato precisato, con dovizia di particolari, in risposta ad una domanda presentata da un consigliere di opposizione nell’ultimo Question time di Luglio”.