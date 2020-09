Somma Vesuviana. Il Borgo antico verso la ZTL

D’Avino (Assessore alla Polizia Municipale e Viabilità): “Tuteleremo il Borgo antico con un progetto ampio che comprende anche la Zona a Traffico Limitato. Il Casamale sarà ZTL, al via la manifestazione di interesse”.

“E’ sicuramente la notizia tanto attesa: al Casamale, Borgo antico faremo la ZTL. Dunque andiamo a tutelare il patrimonio storico della città e lo facciamo con un’iniziativa che non sarà singola ma invece rientrante in una progettualità più ampia e di grande respiro. Non avremo solo la ZTL ma anche la regolamentazione del Parcheggio realizzato qualche anno fa e che avrà un servizio di sicurezza. Per quanto riguarda la ZTL è già stato avviato l’iter per la manifestazione di interesse. Ho voluto questo progetto di valorizzazione territoriale con tutte le mie forze grazie anche alla sensibilità del sindaco Salvatore Di Sarno, al fine di promuovere, valorizzare, prendersi cura di Somma Vesuviana nel suo insieme. A breve partiranno anche i lavori di realizzazione di alcune rotonde stradali”. Lo ha dichiarato Sergio D’Avino, Assessore alla Viabilità e alla Polizia Municipale ma anche Vice Sindaco del Comune di Somma Vesuviana.

E proprio l’Assessorato alla Viabilità da tempo stava già lavorando a questo ambizioso progetto sulla viabilità.

L’Amministrazione Di Sarno, dunque, punta alla valorizzazione del patrimonio storico di Somma Vesuviana, la città della Villa Augustea ma anche ricca di un Borgo antico con la cinta muraria degli Aragonesi, cappelle, la meravigliosa Chiesa della Collegiata ed ancora vicoli e vera porta verso la Montagna. Nella parte alta del Casamale è situato anche il Castello D’Alagno altro monumento fortemente simbolico di Somma Vesuviana. E proprio il Borgo antico ospita la tradizionale Festa Lucerne, uno degli eventi più tradizionali e suggestivi della nostra Italia.

Continua l’incessante attività di valorizzazione del territorio.

“Promuovere, valorizzare, prendersi cura di Somma Vesuviana nel suo insieme: periferie – centro – Borgo antico.

Dunque decoro urbano, viabilità, valorizzazione anche della nostra identità, del nostro popolo – ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana – della nostra memoria storica ed il Borgo antico del Casamale, invito tutti a visitarlo, è parte della nostra memoria storica. Dunque il Borgo avrà la ZTL con un progetto di viabilità che sarà nel pieno rispetto delle esigenze dei cittadini del Casamale.

Dalla Villa Augustea al Borgo antico, dalla valorizzazione alla promozione.

Puntiamo a dare la possibilità a questo paese di compiere davvero un salto di qualità attraverso una crescita che dovrà vedere insieme cittadini ed istituzioni”.