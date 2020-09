Skillellé e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, un video girato in motion-grapich, dalla durata di due minuti e quarantacinque secondi, per scoprire le novità del mondo ospedaliero raccontate ai più giovani in occasione della riapertura delle scuole.

Questa l’idea che sta alla base di un nuovo e originale progettoche sarà lanciato in Rete nei prossimi giorni, frutto dell’accordo tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari e l’Associazione Culturale Malik,all’interno del programma Skillellé ,progetto selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Una collaborazione che, inserita nell’azione di promozione della salute denominata Skill4life, intende rafforzare il campo di azione e inclusione sociale mettendo a sistema le risorse legate all’attuale emergenza sanitaria causata dal Covid19.

Nel video, realizzato con una tecnica di grafica animata adatta a intercettare i linguaggi di una platea giovane, due studenti – cronisti dellaweb-radioSkillellé -incontrano un gruppo di medici, infermieri e ricercatori dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari.

Idue inviati, grazie a una serie di domande mirate, capiranno cos’è e di cosa si occupa l’Aou di Cagliari, quali sono le attività di promozione della salute a loro riservate e qualii principali servizi sanitari erogatiai cittadini,in particolare tramite le piattaforme digitali.

Scopriranno, per esempio, che referti, radiografie, analisi ed esami possono essere consultati in tempo reale e che le eventuali attese al Pronto Soccorsosi possono monitorare con un semplice click. Collegandosi al sito www.aoucagliari.itè infatti possibileprenotare direttamentele visite coi vari specialisti, mentre navigando sui canali social diFacebook, Instagram, Youtube e Twitter dell’Aou si può interagire col personale ospedaliero e fugare facilmente dubbi e domande. Non solo:medici e addettiai lavoripossonoessere contattatifacilmente al numero Whatsapp 3387194434e anchegrazie alle dueappositeApp – disponibili per le versioni smartphone e tablet-“AouCagliari” e “FilaVia”(quest’ultima dedicata alla prenotazione di ticket e analisi).

Forte di un ampio partenariato (tra gli altri, Università degli studi di Cagliari, Comune e Città metropolitana di Cagliari, Centro di Giustizia Minorile per la Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission, CUS Cagliari, CTM, Associazione Mariolé), la collaborazione intende diffondere le iniziative e i servizi offerti dall’Aou di Cagliari su tutti i canali social del progetto Skillellénonché su quelli dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari.

Un ulteriore passo avanti, dunque, anche rispetto all’attuazione della “terza missione della Università” che vede il professor Luigi Minerba, referente di tutte le attività, rafforzare la sinergia e il dialogo con la società e il territorio.

Link al video

https://we.tl/t-IL2ndzeqYK