Settimana del Gelato a favore di Fondazione ANT

In occasione della Settimana europea della Mobilità Sostenibile – promossa dalla Commissione Europea dal 16 al 22 settembre per incoraggiare i cittadini a utilizzare mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani – sei gelaterie di Cagliari, Calasetta, Olbia e Cannigione promuovono la Settimana del Gelato a favore di Fondazione ANT.

Grazie alla collaborazione con Fiab Sardegna Ciclabile, infatti, i ciclisti – e non solo – che faranno tappa in una delle gelaterie aderenti potranno sostenere con l’acquisto di un gelato le attività di assistenza medico-specialistica gratuita a casa dei malati di tumore e i progetti di prevenzione oncologica di Fondazione ANT.

Le gelaterie aderenti:

Gelaterie “Bobocono” via Oristano, 23 Cagliari;

Gelateria “Bobocono Beach” viale Poetto, 248a Cagliari;

Gelateria “Cremoso” viale Poetto, 41 Cagliari c/o il LidoGelateria “Il Pinguino” di D’Antonio Maurizio & C. sas via Palestro, 96 Calasetta (CI);

Gelateria La pecora nera Via Luigi Galvani, 70, 07026 Olbia OT;

Gelateria La dolce vita di Budroni – Ledda snc Lungo Mare Andrea Doria, 65 Cannigione (SS).

